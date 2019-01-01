Сериал "Крепостная" признан лучшим продуктом телесезона

Сериал "Крепостная" посмотрели более 22,6 млн зрителей.

В четверг 19 сентября в эфире телеканала СТБ завершился показ второго сезона легендарной костюмированной драмы “Крепостная“. По результатам телесмотрения, “Крепостная“ стала лидером среди всех телеканалов и лучшим продуктом в истории СТБ в своем слоте. На протяжении двух сезонов сериал ежедневно возглавлял ТОП-20 лучших телепрограмм, наращивал показатели, удерживал первое место в слоте, а отрыв от ближайшего конкурента составил более 50%.

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Историю запретной любви и борьбы за свободу крепостной Катерины посмотрели более 22,6 млн человек (70% жителей страны). Второй сезон сериала “Крепостная“ прошел с долей на 17% выше доли первого (18,5 по аудитории 18-54). Каждую серию второго сезона в среднем смотрели более 2,7 млн человек.

Финальный эпизод второго сезона собрал рекордные цифры: доля 22,6, рейтинг 6,0; а на пиковом моменте свадьбы Катерины и Андрея Жадана доля телесмотрения составила 26,3 (аудитория 18-54, города 50+).

"Крепостная" пресс-служба

Сегодня сериал “Крепостная“ занимает первые 9 позиций в ТОП-10 лучших телепродуктов осени. В ТОП-20 самых рейтинговых продуктов осени 15 позиций также за “Крепостной“.

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13 месяцев съемок, 400 локаций по всей Украине, больше 200 отшитых костюмов и лучшие актеры современности, масштабная промокампания СТБ, качественный продукт, созданный с любовью украинскими компаниями StarLight Films и FILM.UA – вот составляющие грандиозного успеха “Крепостной“ не только в Украине, но и в Польше. Сериал продан в 9 стран Европы, а украинские телезрители уже назвали его народным и требуют от создателей продолжения легендарной истории любви.

"Крепостная" пресс-служба

Поздравляем команду “Крепостной“ с грандиозным успехом! И также напомним, что с весны этого года телеканал СТБ внес изменения в эфирную сетку и теперь в ежедневно радует зрителей не только любимыми шоу собственного производства, но и самыми лучшими сериалами.

Напомним, ранее “Крепостная“ стала хитом польского телевидения.

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