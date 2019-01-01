Сериал "Крепостная": 10 фактов о костюмированной драме

Премьера второго сезона сериала "Крепостная состоится уже сегодня в 21:00 на СТБ.

Уже сегодня в 21:00 на телеканале СТБ стартует второй сезон нашумевшей костюмированной драмы “Крепостная“. Зрителей ждет сразу две серии в день! Продолжение истории запретной любви крепостной Катерины, новые герои, еще больше страсти и эмоций. А пока мы собрали интересные факты о сериале, чтобы напомнить зрителям о “Крепостной“.

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1. 13 месяцев, 246 смен, 2065 сцен - именно столько по времени создавался масштабный сериал. События в сериале затрагивают все времена года, поэтому снимали нон-стоп. Самая холодная съемка была при температуре -27, а самая жаркая +34.

2. В Польше сериал произвел фурор. Там уже идет второй сезон драмы - 3,36 млн зрителей смотрели каждую серию “Крепостной“. Украинский костюмированный сериал бьет рекорды популярности, он стал действительно событием. “Поляки давно так сильно не реагировали на продукцию, появлявшуюся на главном канале страны TVP. В этом огромная заслуга прекрасно подобранной команды, которая создала убедительных героев, и на их приключения зрители реагируют очень эмоционально“, - пишут в соц сетях.

"Крепостная" пресс-служба

3. Больше 300 актрис рассматривали на роль главной героини крепостной Катерины - ее сыграла Екатерина Ковальчук, которая имеет опыт работы в США. 80 актрис пробовались на роль актрисы неженского театра Ларисы - в итоге, роль получила Наталка Денисенко. Всего в сериале - 736 персонажей! Из которых 170 ключевых героев и 20 главных. Через кастинг прошли около 1000 актеров.

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4. Катерина Варченко, которая сыграет в сериале работницу борделя Настю, пробовалась на роль Ларисы Яхонтовой, которая в итоге досталась Наталке Денисенко. Ксения Мишина (Лидия Шефер) пробовалась на роль крепостной Катерины. Анна Сагайдачная (Натали Дорошенко) также могла стать Катериной. Слава Красовская (Галина) изначально пробовалась на роль Лидии Шефер. Тарас Цымбалюк мог сыграть Жадана. Интересно представить такой состав персонажей?

5. Среди актеров, которые сыграли главные роли: Катерина Ковальчук, Станислав Боклан, Ольга Сумская, Марк Дробот, Анна Сагайдачная, Олеся Жураковская, Юлия Ауг, Михаил Гаврилов, Максим Радугин, Наталка Денисенко и др.

"Крепостная" пресс-служба

6. Во втором сезоне зрители познакомятся поближе с новыми яркими героями. Фатима Горбенко сыграла запретную любовь Николая Дорошенко Елену Кореневу. Алина Коваленко исполнила роль феминистки 19 века и звезды светских приёмов Ольги Родзевич. Наталья Васько исполнила роль жесткой и одновременно добросердечной владелицы борделя мадам Макаровой. Екатерину Варченко зрители увидят в роли работницы борделя Насти.

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7. В сериале зрители увидели множество исторических украинских мест: Киево-Печерская лавра, Шоколадный домик, особняк Уваровых, усадьба Чечеля в Самчиках, музей Пирогова в Виннице, музей под открытым небом в Переяслав-Хмельницком, особняк Якова Полякова, замок Вишневецких, Житомирская областная филармония, дворцово-парковый комплекс “Качановка“ и другие. Почти все они будут представлять собой Черниговскую губернию 19 века. Всего было задействовано 496 объектов по всей Украине.

8. Около 200 отшитых нарядов и примерно 100 взято в аренду в Чехии на киностудии Баррандов. 10-12 метров ткани шло на изготовление одного платья. Средний вес женского наряда с кринолином и корсетом – минимум 6 кг. Корсеты для девушек из борделя расшивались вручную.

9. Отдельный мир борделя. Для съемок сериала в павильоне был специально построен дом терпимости с отдельными комнатами, главным залом, спальнями и тд. Именно там проходят одни из ключевых и очень красивых моментов сериала, которые погрузят зрителей в атмосферу настоящего борделя.

"Крепостная" пресс-служба

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10. Самая сложная сцена по мнению режиссера-постановщика Максима Литвинова – съемка бала у киевского вице-губернатора Коренева. Когда снимали в настоящем зале киевских богачей – особняке Якова Полякова. Было много реконструкторов (люди, которые восстанавливают определенные события из прошлого, например, танцы того времени), играл живой оркестр, затащили огромный съемочный кран в помещение. Плюс ко всему много сложных диалогов во время танцев. Конечно, с одного дубля ничего не получится. Не так просто говорить текст 19 века во время танца, не будучи профессиональными танцорами.

Ранее Екатерина Ковальчук поделилась яркими воспоминаниями со съемок “Крепостной“.