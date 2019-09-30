Актриса "Школы" Лиза Василенко откровенно рассказала об издевательствах парня

Лиза Василенко рассказала о первой любви, которая превратилась в зависимые отношения.

Героиней нового выпуска ЖВЛ на “1+1“ стала успешная блогер и модель Лиза Василенко, которая сыграла роль Лолы в культовом сериале о жизни современных подростков ‒ “Школа“. Мало кто догадывается, что за плечами яркой и всегда улыбчивой девушки ‒ издевательства любимого, учителей, одноклассников и сомнения в себе.

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В интервью журналистам ЖВЛ Лиза откровенно рассказала о своей первой любви, которая превратилась в зависимые отношения. Парня своей мечты, как тогда считала девушка, она встретила на школьном выпускном. Он был на 3 года старше, а первые месяцы отношений пары напоминали сказку. Но потом все кардинально изменилось.

“Он говорил, что я некрасивая, противная, не нужна никому, кроме него. А как-то даже сказал, что я должна быть благодарна ему, ведь он меня не бьет. Тогда я воспринимала все это как должное. И действительно была благодарна. Этот парень был моим миром“, ‒ рассказывает Лиза.

Из-за постоянных ссор с молодым человеком она стремительно теряла вес и перестала общаться с родными и друзьями. А однажды на лице девушки появились синяки от рук любимого. Родители забрали ее домой, а Лиза твердо решила, что отношениям конец. Она задумалась о модельном будущем и наслаждалась жизнью. Пока опять не встретила бывшего. Он увидел ее в одном из ресторанов, где она была вместе с подружкой. По словам Лизы, парень заломил ей руки и начал выводить на улицу, а на ее просьбу помочь никто вокруг не реагировал.

“Он ударил меня о бетонную стену, и я потеряла сознание. Когда пришла в себя, увидела кровь, у меня все болело, было очень страшно. Он сломал мне нос“, ‒ вспоминает девушка.

Лиза Василенко пресс-служба канала 1+1

После этих событий Лиза проходила длительное лечение, посещала психолога, а вот вину парня полиция не смогла доказать. Когда девушка услышала о кастинге в сериал “Школа“ на “1+1“, решила попробовать свои силы и отвлечься от плохих мыслей ‒ и прошла в проект. С тех пор началась новая страница в жизни девушки. Она стала популярной, успешной, окончательно переехала в столицу и даже может финансово помогать родителям. Лиза боится встретить людей, похожих по характеру на ее бывшего, но точно знает, что больше никому не позволит себя унижать.

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Сейчас девушка не боится рассказывать о своих проблемах и делится опытом, ведь она является кумиром для многих подростков. После выхода на телеэкраны сериала “Школа“, Лиза Василенко и другие актеры получали от юных зрителей сообщения, в которых они описывали свои подростковые проблемы и просили совет, потому что стесняются или боятся говорить об этом с родителями. Герои сериала отвечали школьникам в личных сообщениях и начали откровенно говорить о своем опыте в интервью.

А телеканал “1+1“ создал онлайн-дневник для подростков “Тільки нікому не кажи“, где они могут анонимно рассказать все, о чем нельзя молчать, в частности о буллинге, и получить консультацию психологов, контакты которых размещены на сайте. За год существования онлайн-дневника, подростки оставили более 1300 историй, а консультационные видео актерами сериала и психологом ЮНИСЕФ, в которых были обсуждены самые популярные вопросы школьников, собрали более 540 тысяч просмотров в YouTube.

"Тільки нікому не кажи" пресс-служба канала 1+1

Ранее актеры сериала “Школа“ рассказали о реакции сторонников на финал ленты.

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