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Олеся Жураковская кардинально сменила имидж

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Известная украинская актриса и телеведущая Олеся Жураковская удивилась поклонников переменами во внешности.
Олеся Жураковская кардинально сменила имидж (фото)
Олеся Жураковская кардинально сменила имидж (фото)
пресс-служба канала СТБ

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На личной страничке в соцсети Жураковская опубликовала свежий снимок, на котором запечатлена с новым цветом волос.

 

Олеся Жураковская фото
Олеся Жураковская фото
социальная сеть Instagram

 

Фото актриса подписала так:

От вставания в три часа утра я даже почернела.

Поклонники Жураковской в комментариях пишут следующее:

Олеся, Вас просто не узнать. 

Вам этот цвет очень идет.

Энергетика все равно положительная, независмо от цвета волос и макияжа.

Напомним также, что Sonya Kay презентовала дебютный мини-альбом. Подробности по ссылке.

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Источник: ivona bigmir)net

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