Олеся Жураковская кардинально сменила имидж

Известная украинская актриса и телеведущая Олеся Жураковская удивилась поклонников переменами во внешности.

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На личной страничке в соцсети Жураковская опубликовала свежий снимок, на котором запечатлена с новым цветом волос.

Олеся Жураковская фото социальная сеть Instagram

Фото актриса подписала так:

От вставания в три часа утра я даже почернела.

Поклонники Жураковской в комментариях пишут следующее:

Олеся, Вас просто не узнать.

Вам этот цвет очень идет.

Энергетика все равно положительная, независмо от цвета волос и макияжа.

Напомним также, что Sonya Kay презентовала дебютный мини-альбом. Подробности по ссылке.