Олеся Жураковская кардинально сменила имидж
Известная украинская актриса и телеведущая Олеся Жураковская удивилась поклонников переменами во внешности.
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На личной страничке в соцсети Жураковская опубликовала свежий снимок, на котором запечатлена с новым цветом волос.
Фото актриса подписала так:
От вставания в три часа утра я даже почернела.
Поклонники Жураковской в комментариях пишут следующее:
Олеся, Вас просто не узнать.
Вам этот цвет очень идет.
Энергетика все равно положительная, независмо от цвета волос и макияжа.
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