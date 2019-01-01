Как в небольшой бразильской деревушке живут люди-вампиры, и почему они так боятся солнечного света — смотрите в новом выпуске "Мира наизнанку".

Боятся солнца и оживают ночью: Комаров попадет в деревню вампиров в Бразилии пресс-служба

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В свежем бразильском выпуске программы "Мир наизнанку", который выйдет в эфире "1+1" сегодня, 2 октября, в 22.45, путешественник Дмитрий Комаров направится в место, от легенд о котором в жилах украинских путешественников стынет кровь — деревню вампиров.

Локация, куда приедет украинская команда, станет самой страшной за всю историю программы. На карте она обозначена как населенный пункт Арарас, но жители окрестностей называют это крохотное поселение среди безжизненной саваны деревней призраков или деревней вампиров.

Тут находится всего несколько улиц, церковь и десятки старых скромных домов. Почти 200 лет люди боялись даже приближаться к поселку Арарас. Ходили слухи, что поселение и всех его жителей прокляли. Такую славу поселок получил из-за того, что почти все его обитатели страдают от редкого и малоизученного недуга — ксеродермы. Этих людей убивает солнце. В народе такую болезнь называют вампиризм, а по факту — это наследственное заболевание кожи, проявляющееся повышенной чувствительностью к ультрафиолетовому облучению.

пресс-служба

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Днем жители деревни стараются прятаться в домах, а выходить на улицу только после 5 часов вечера. Солнечные лучи буквально плавят их кожу, поэтому днем они используют особенный солнцезащитный крем, надевают шляпы и одежду с длинными рукава, чтобы максимально спрятать тело.

Многие жители поселка долгое время верили, что это так бог наказывает за их грехи. Они узнали, что это наследственная болезнь только 9 лет назад. У всех жителей видны признаки болезни — раны на лице, теле и забинтованные руки, — делится своими первыми впечатлениями ведущий.

пресс-служба

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В "поселке вампиров" Дмитрий Комаров познакомится с человеком, который поразит своей силой воли в борьбе с неизлечимой болезнью. Несмотря на проблемы со здоровьем, ему удается работать, воспитывать детей и обеспечивать свою семью. "Мир наизнанку" проведет с мужчиной весь день и в откровенном разговоре он расскажет Дмитрию Комарову о своих переживаниях и страхах. А также признается, как с помощью Фейсбука ищет простого человеческого общения.

Кроме того, в этом выпуске "Мир наизнанку" встретится еще с одной уникальной семьей Да Сильва. Она известна тем, что благодаря своей одной особенности, якобы, может влиять на результаты футбольных матчей. Эту уникальность семья сделала своим достоинством. А бразильцы, верящие в магию, просто не сомневаются, что Да Сильва — футбольный талисман их страны.

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