Канал "Украина" покажет премьеру фильма "О чем не расскажет река"

Премьера 4-серийного фильма "О чем не расскажет река" состоится 5 октября.

В субботу, 5 октября, в 17:00 на телеканале “Украина“ состоится премьера 4-серийного фильма “О чем не расскажет река“. Главные герои картины – огрубевший от одиночества начальник лесопилки и хрупкая, но целеустремленная девушка-менеджер, которая сталкивается с трудностями на новом объекте.

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Елена трудится в столичном промышленном холдинге и метит на должность топ-менеджера. Но ее коллега подстраивает, что девушку отправляют на проблемный объект – загибающуюся лесопилку далеко в глуши. Чтобы поднять лесопилку, Елене нужно найти общий язык с ее начальником Андреем. Однако тот привык работать по старинке и не приемлет современные методы управления. Девушке предстоит не только наладить отношения с начальником, но и справиться с коварной Жанной, у которой всегда припрятан очередной “сюрприз”.

"О чем не расскажет река" пресс-служба

Главные роли в фильме исполнили актеры Евгений Олейник, Лянка Грыу, Ксюша Жданова, Виктор Жданов.

“Это кино без бандитов, без ментов и криминала. Начинается история в офисе, но быстро переходит в глухой лес. Там суровые лесорубы, стальные характеры, открытые души и большие сердца, – говорит Евгений Олейник. – У истории есть своя очень нежная правда. Интересно было развивать столкновение между моим героем – брутальным начальником лесопилки Андреем и карьеристкой в лице умной, сильной, целеустремлённой Елены, которую сыграла Лянка Грыу. Ибо нужно было найти моменты, где на фоне “войны“ между “медведем“ и “офисным менеджером“, появится первая симпатия, а затем первая влюбленность... Мы это делали с какой-то осторожностью и трогательностью. И это было действительно интересно... Основная же задача – показать в Андрее за физической мощью и сильным характером внутренне Добро, Нежность и Любовь. Но, поверьте, это будет далеко не сразу“.

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Режиссер-постановщик фильма – Павел Тупик. Оператор-постановщик – Максим Гуцу. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Ирина Заря, Ирина Чемерис. Производством по заказу канала “Украина“ занималась “Украинская продакшн студия“. Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Смотрите премьеру 4-серийного фильма “О чем не расскажет река“ в субботу, 5 октября, в 17:00 на канале “Украина“.

Ранее сообщалось, что канал “Украина“ работает над новым сериалом “Наследники“.

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