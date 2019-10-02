Премьера триллера "Холодная кровь" состоится 17 октября.

Вышел финальный трейлер украинского фильма, в котором сыграл Жан Рено пресс-служба

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В Сеть выложили финальный трейлер украинско-французского триллера “Холодная кровь“, главную роль в котором сыграл звезда мирового кинематографа Жан Рено. Картину снимали в Канаде и украинских Карпатах, одной из локаций стало озеро Синевыр.

Жан Рено воплотит киллера на покое. По сюжету, он уединенно живет в шале у горного озера и принципиально избегает всяких контактов с людьми. Однако все резко меняется, когда недалеко от своего дома он находит девушку, разбившуюся на снегоходе. Герой даже не подозревает, какие тайны может “обнажить“ неожиданная встреча.

Сюжет фильма зацепил меня атмосферой отрешенности. Озеро, лес вокруг – и снова одиночество. Мне нравятся персонажи такого типа, - ранее комментировал Рено. - Этот парень – наемный убийца Генри – такой же одинокий, каким был и Леон. Поэтому меня привлекло прежде всего одиночество этого персонажа перед своей судьбой.

Режиссером картины выступил француз Фредерик Петижан. Фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и выйдет на широкие экраны 17 октября этого года.

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