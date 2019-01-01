Телепроект будет состоять из 12 серий и расскажет о ясновидящей, которая "увидела" гибель своего любимого.

На СТБ состоится премьера мистического детектива "Смотрящая вдаль" пресс-служба

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7 октября в 21:00 на телеканале СТБ состоится премьера детективного сериала с элементами мистики “Смотрящая вдаль“, производства FILM.UA и INTRA FILM.

По сюжету Анна Севастьянова с детства обладала даром предвидения. С возрастом дар пропал, но неожиданно вернулся двадцать лет спустя. Анна “увидела“, как киллер убивает ее жениха Александра Атапина. Она узнала даже число и время, когда это произойдет. У Анны есть всего 12 дней, чтобы с помощью своего дара спасти Александра. Но тут девушка сама попадает в ловушку…

пресс-служба

Читай также: “Lonely Walkers“: Руслан Квинта написал песню внучке Софии Ротару По жанру это детектив, в основе которого лежит история любви, точнее – любовный треугольник. Два друга выбирают одну девушку, но любят они по-разному, и ради своих чувств совершают совершенно различные поступки… Также в фильме есть мистическая составляющая – у главной героини есть дар предвидеть будущее. Но сериал “Смотрящая вдаль“ имеет черты криминальной драмы, в которой будет противостояние полицейских и бандитов. Поэтому в сериале много экшн-сцен: погони, перестрелки, драки, - комментирует режиссер Владимир Мельниченко.

Роль Анны исполнила Елена Радевич, ее мужа Александра – Антон Батырев, а полицейского Алексея Попова – Кирилл Жандаров. Также в ролях: Александр Ярема, Сергей Деньга, Наталья Васько, Светлана Зельбет, Константин Октябрьский, Игорь Гнездилов и другие.

пресс-служба

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Режиссер-постановщик: Владимир Мельниченко

Оператор-постановщик: Алексей Цвелодуб

Автор сценария: Игорь Агеев

Исполнительный продюсер: Сергей Демидов

Продюсер: Сергей Каратаев, Виктор Мирский, Мария Алексеева, Виктор Умнов, Леонард Яновский

В сериале 12 серий. Премьера уже 7 октября в 21:00 на телеканале СТБ.

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