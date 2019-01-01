Автор самых громких хитов Софии Ротару Руслан Квинта создал песню для её внучки Софии Евдокименко.

"Lonely Walkers": Руслан Квинта написал песню внучке Софии Ротару пресс-служба

Читай также: "Lonely walkers": Внучка Софии Ротару выпустила новый англоязычный трек

Композитор и саундродюсер Руслан Квинта, известный своей творческой коллаборацией с культовой украинской исполнительницей Софией Ротару, стал автором новой песни её внучки – молодой певицы Софии Евдокименко с псевдонимом Sofia Eve. "Lonely Walkers" - третий англоязычный сингл Софии в рамках сольной карьеры.

пресс-служба

Читай также: 18-летняя внучка Софии Ротару показала постельное фото

Певица представила песню "Lonely Walkers" на своей странице в Instagram.

Это песня настоящая, благодаря моим дорогим друзьям. До сих пор помню, как в первый раз услышала мелодию и была в полном восторге! Влюбилась в неё и надеюсь, что вы тоже!, - прокомментировала премьеру песни София.

пресс-служба

Читай также: Горячая штучка: Внучка Ротару прогулялась по Манхэттену в откровенном образе

Композитор поделился своими воспоминаниями о знакомстве с Софией и признался, что давно хотел задействовать молодую певицу в своём творчестве.

Я знаю Софию с её раннего возраста. Когда работал в студии Софии Михайловны, юная Софья была частым гостем у нас. Ко мне она питала особенные эмоции. У меня на руке даже остался след от её укуса - таким крепким было ее приветствие (смеется). Мертвая хватка была у ребёнка. Сейчас она совсем другой человек - целеустремленный, невероятно красивый и талантливый! Хватка, кстати, осталась!, - рассказал Руслан Квинта. - У меня появилось желание услышать её в своей музыке. Рад, что она согласилась, и я для себя открыл другую Софию!

пресс-служба

Результат творческого тандема Софии Евдокименко с известным композитором Русланом Квинтой в день релиза вызвал восторженные комментарии интернет-пользователей.

Ранее мы писали, что внучка Софии Ротару поразила Сеть ярким образом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.