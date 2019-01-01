По ТВ покажут 4-серийный фильм "Виражи судьбы".

25-летняя героиня узнала, что она дочь миллионера - премьера фильма на "Украине" пресс-служба

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В субботу, 28 сентября, в 17:00 на канале "Украина" состоится премьера четырехсерийного фильма "Виражи судьбы" производства компании Star Media и канала "Украина". Это картина о воспитаннице детдома, которая внезапно узнает правду о своем отце.

Судьба 25-летней Лизы Калининой казалась ровной и прямой, как дорога через степь, и такой же серой: девушка выросла в детском доме, поступила в училище, рано вышла замуж и вынуждена жить с пьющим супругом. Но все изменилось в тот день, когда Лиза получила письмо от родной матери, из которого узнала, что она – ​​дочь богатого бизнесмена Виктора Лозовского. Виктор и его жена Маргарита принимают Лизу с дочерью в семье, окружают заботой и теплом. Но счастье длится недолго…

25-летняя героиня узнала, что она дочь миллионера - премьера фильма на "Украине" пресс-служба

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Главную героиню исполнила актриса Екатерина Астахова, известная по роли Полины в саге о любви "Чужая жизнь".

Прежде всего, хочу сказать «большое спасибо» режиссеру Максиму Мехеде, выразить благодарность всей команде, замечательным артистам. Было очень интересно работать в этом проекте. Очень надеюсь и верю, что у нас все получилось и в скором времени мы увидим хорошее кино, – комментирует актриса.

25-летняя героиня узнала, что она дочь миллионера - премьера фильма на "Украине" пресс-служба

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Также роли в картине исполнили Александр Кобзарь, Михаил Гаврилов, Денис Мартынов и другие актеры.

Режиссер-постановщик – Максим Мехеда. Оператор-постановщик – Александр Оноприенко. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Лариса Журавская, Влад Ряшин. Производством фильма занимались канал "Украина" и компания Star Media. Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

25-летняя героиня узнала, что она дочь миллионера - премьера фильма на "Украине" пресс-служба

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