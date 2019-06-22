Настя Каменских рассказала, как изменились их отношения c Потапом после свадьбы

Влюбленные поженились 25 мая.

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Настя Каменских, которая поделилась впечатлениями после 4-дневного отдыха с Потапом, призналась, изменилась ли ее жизнь после свадьбы.

Напомним, что Настя с Потапом поженились 25 мая. На торжестве присутствовали близкие и друзья пары, среди которых были многочисленные звезды украинского шоу-бизнеса.

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Так, по словам Каменских, ее семейная жизнь не отличается от прежней.

Я вообще не чувствую разницы, когда ты официально становишься женой, когда просто живете вместе. Для меня нет никакой разницы. Мы сегодня, например, были в супермаркете и целовались, мы неделю не виделись, просто как два дурачка возле сыра. И люди смотрят, для них это немного странно. Им кажется, что мы только-только познакомились. Мы ведем себя будто мы не много лет вместе, а всего четыре месяца, - поделилась артистка.

Настя Каменских похвасталась, что, несмотря на насыщенные рабочие будни, она успевает любимому готовить еду и справляться с домашними делами.

Ранее Потап выпустил новый альбом “MISHA“ и клип “CHINA“, который можно посмотреть здесь.