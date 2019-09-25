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Певица Ассоль похвасталась кадрами с медового месяца: фото

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Катя Гуменюк и ее муж отправились на остров.
Певица Ассоль похвасталась кадрами с медового месяца: фото
Певица Ассоль похвасталась кадрами с медового месяца: фото
https://www.instagram.com/assolmusic/

Украинская певица Ассоль (Катя Гуменюк), которая недавно сыграла пышную свадьбу, похвасталась первыми фотографиями своего медового месяца. С новоиспеченным мужем Артемом Тараненко Ассоль отправилась на Маврикий.

Кусочек рая на земле, - подписала снимок певица, где позирует в коротких шортах на пляже.

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Перед тем, как отправиться на остров, молодожены посетили Диснейленд в Париже.

У меня самый лучший муж на планете, потому что терпит мои восторженные визги и походы на детские аттракционы, - поделилась впечатлениями артистка.

Ранее появилась информация о том, что Брэдли Купер собирался сделать предложение Леди Гаге.

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Теги: Ассоль, Катя Гуменюк, медовый месяц, певица
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