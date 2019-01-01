Новое звучание: Потап выпустил новый альбом "MISHA" и клип "CHINA"

Две премьеры в один день: слушайте музыкальные новинки от Потапа!

Известный украинский рэп-исполнитель и продюсер Алексей Потапенко (Потап) порадовал поклонников сразу двумя музыкальными новинками. Сегодня, 27 сентября, артист выпустил новый альбом “MISHA“ и клип на одну из песен альбома “CHINA“.

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В новую пластинку Потапа вошли 7 лирических композиций, которые сильно отличаются от его предыдущего творчества. В написании свежих треков звезде помогал молодой саундпродюсер Nick Niker (Никита Пучков).

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Альбом “MISHA“ открывает песня “CHINA“, на которую сегодня был представлен клип. По сюжету видео главный герой приходит в ночной клуб, где влюбляется в красивую девушку с первого взгляда.

Напомним, ранее Потап и Настя Каменских устроили эротические танцы под “Despasito“.