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Новое звучание: Потап выпустил новый альбом "MISHA" и клип "CHINA"

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Две премьеры в один день: слушайте музыкальные новинки от Потапа!
Новое звучание: Потап выпустил новый альбом "MISHA" и клип "CHINA"
Новое звучание: Потап выпустил новый альбом "MISHA" и клип "CHINA"
instagram.com/realpotap

Известный украинский рэп-исполнитель и продюсер Алексей Потапенко (Потап) порадовал поклонников сразу двумя музыкальными новинками. Сегодня, 27 сентября, артист выпустил новый альбом “MISHA“ и клип на одну из песен альбома “CHINA“.

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В новую пластинку Потапа вошли 7 лирических композиций, которые сильно отличаются от его предыдущего творчества. В написании свежих треков звезде помогал молодой саундпродюсер Nick Niker (Никита Пучков).

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Альбом  “MISHA“ открывает песня “CHINA“, на которую сегодня был представлен клип. По сюжету видео главный герой приходит в ночной клуб, где влюбляется в красивую девушку с первого взгляда.

Напомним, ранее Потап и Настя Каменских устроили эротические танцы под “Despasito“.

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Теги: Потап
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Источник: Ivonа bigmir)net

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