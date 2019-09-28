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"Настоящая я": Леся Никитюк обнажилась в поле

Комментариев: 2
Телеведущая шокировала подписчиков смелым фото.
"Настоящая я": Леся Никитюк обнажилась в поле
"Настоящая я": Леся Никитюк обнажилась в поле
ivona.bigmir.net

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Ведущая Леся Никитюк делает все, чтобы привлечь внимание сети к себе, и на этот раз звезда украинского телевидения опубликовала в Инстаграм полуобнаженное фото в поле.

Настоящая я, - подписала смелый кадр Никитюк.

На фотографии Леся позирует без бра и верхней одежды, прикрывая голое тело одним лишь пальто.

Тот случай, когда в сентябре погода настолько переменчива, то никогда не знаешь как именно одеться, - написал в комментариях Андрей Бедняков.

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Фолловеры Леси не прошли мимо публикации и засыпали любимицу лестными комплиментами.

  • Огонь Леся!
  • Очень!!
  • Вот это Леся! Восторг, - пишут пользователи сети.

Напомним, что ранее Леся Никитюк взбудоражила сеть снимком в уборной.

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Теги: Леся Никитюк, фото, ведущая
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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  28.09.2019, 19:29
Оценка:  0
pусский
Настоящая Бля!
Natalila1970    28.09.2019, 19:13
Оценка:  -1
Natalila1970
неужели таки плохие дела,пришлось голое тело показывать?
Uvas    28.09.2019, 19:27
Оценка:  0
Uvas
Нет, лучше как ты в 49 показывать и уже никому не интересно
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