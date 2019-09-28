"Настоящая я": Леся Никитюк обнажилась в поле
Телеведущая шокировала подписчиков смелым фото.
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Ведущая Леся Никитюк делает все, чтобы привлечь внимание сети к себе, и на этот раз звезда украинского телевидения опубликовала в Инстаграм полуобнаженное фото в поле.
Настоящая я, - подписала смелый кадр Никитюк.
На фотографии Леся позирует без бра и верхней одежды, прикрывая голое тело одним лишь пальто.
Тот случай, когда в сентябре погода настолько переменчива, то никогда не знаешь как именно одеться, - написал в комментариях Андрей Бедняков.
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Фолловеры Леси не прошли мимо публикации и засыпали любимицу лестными комплиментами.
- Огонь Леся!
- Очень!!
- Вот это Леся! Восторг, - пишут пользователи сети.
Напомним, что ранее Леся Никитюк взбудоражила сеть снимком в уборной.
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