Телеведущая шокировала подписчиков смелым фото.

"Настоящая я": Леся Никитюк обнажилась в поле ivona.bigmir.net

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Ведущая Леся Никитюк делает все, чтобы привлечь внимание сети к себе, и на этот раз звезда украинского телевидения опубликовала в Инстаграм полуобнаженное фото в поле.

Настоящая я, - подписала смелый кадр Никитюк.

На фотографии Леся позирует без бра и верхней одежды, прикрывая голое тело одним лишь пальто.

Тот случай, когда в сентябре погода настолько переменчива, то никогда не знаешь как именно одеться, - написал в комментариях Андрей Бедняков.

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Фолловеры Леси не прошли мимо публикации и засыпали любимицу лестными комплиментами.

Огонь Леся!

Очень!!

Вот это Леся! Восторг, - пишут пользователи сети.

Напомним, что ранее Леся Никитюк взбудоражила сеть снимком в уборной.