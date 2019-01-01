На 1+1 покажут концерт "Лиги смеха", который снимали летом в Одессе .

Новый ведущий и одесский юмор: По ТВ покажут Летний кубок "Лиги Смеха" пресс-служба

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Сегодня, 20 сентября в 20:25, телеканал “1+1“ покажет продолжение Чемпионата Украины по юмору — Летний кубок “Лиги Смеха“. Съемки игры проходили в июле, в разгар туристического сезона, в Одессе. В этом году в тренерский состав вошли Гарик Бирча, Влад Яма, Станислав Боклан, Юрий Ткач и Наталья Могилевская.

Место ведущего “Лиги Смеха“ занял Евгений Кошевой, который в предыдущих сезонах занимал одно из тренерских кресел. Шоумен поделился своими впечатлениями относительно новой “должности“:

Когда ты сидишь в жюри, больше ответственности перед своей командой. Когда ты ведущий, предпочтение отдаешь всей игре, поддерживаешь все команды. В целом, ответственности меньше. А объем любви к проекту и к каждой команде возрос в разы

Так как игра проходила в Одессе, команды не упустили возможности пошутить про традиционные “мидии, рапаны, кукурузу“. Так, ребята из “Николь Кидман“ представили одесский пляж в недалеком будущем.

пресс-служба

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Ребята считают, что конкуренцию классическим торговцам составят дроны, которые будут доставлять еду. А как продавцы будут отвоевывать свое право на торговлю, смотрите в Летнем кубке “Лиги Смеха“ 20 сентября в 20:25 на телеканале «1+1».

пресс-служба

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Команда “Гостиница 72“ не обошла вниманием местные достопримечательности:

Все говорят, что в Одессе дорого. Вы посмотрите на памятник Дюку. Даже он своим жестом намекает — я вас умоляю, какое дорого?!.

Напомним, в игре примут участие 5 команд: “Стадион Диброва“, “Гостиница 72“, “Трио разные и Ведущая“, “Николь Кидман“ и “Винницкие“.

Следующей игрой, показанной в эфире телеканала “1+1“, станет Кубок чемпионов.

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