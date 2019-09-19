Новый выпуск шоу "Хто зверху?": Мужская команда превратилась в невест

Участника нового выпуска “Хто зверху?“ вновь обменялись ролями. Мужчины примеряли образы невест, а женская команда превратилась в женихов.

Стройные ножки, фата, пышные платья и красивые туфли – этими словами можно описать мужскую команду в новом выпуске “Хто зверху?“.

Читай также: “Как вам нравится?“: Неугомонная Никитюк “обработала“ фото и стала похожа на Повалий

В конкурсе “Обмен ролями“ Сергей Притула и его доблестные воины – Тарас Тополя, Слава Соломка и Юрий Ткач из рыцарей превратились в принцесс, а, точнее, в прекрасных невест. Где еще такое увидишь?

За 90 секунд звездным участникам из мужской команды нужно было надеть свадебное платье, перчатки, фату и туфли, а команда девушек во главе с Лесей Никитюк, наоборот, примерили образы женихов. За короткий промежуток времени они должны были успеть надеть брюки, пиджак, рубашку, подтяжки и туфли.

Интересным был и финал. Участники играли в дженгу – игру, где участники по очереди достают блоки из основания башни и кладут их наверх, делая башню все более высокой и все менее устойчивой. Проигрывает та команда, игрок которой разрушил башню, пытаясь вынуть блок.

Финал был долгим, но произошло неожиданное. Не желая дальше продолжать игру, Леся Никитюк специально разрушила башню.

Яркие кадры со съемочной площадки смотрите в эксклюзивном фоторепортаже.

“Хто зверху?“ – каждый четверг в 19:00 на Новом канале.

Как прошел предыдущий выпуск популярного шоу “Хто зверху?“ можно здесь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.