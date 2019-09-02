Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Зважені та щасливі" 9 сезон: Смотреть 4 выпуск онлайн

Спецтема: ТВ и телешоу
Комментариев: 5
Кто стал четвертым вылетевшим участником - и поменяются ли участники партнерами.

"Зважені та щасливі" 9 сезон: Где и когда смотреть онлайн 4 выпуск
пресс-служба

Читай также: “Зважені та щасливі“ 9 сезон: Как выглядит вылетевшая участница сейчас

Сегодня, 19 сентября в 19.00, на телеканале СТБ вышел 4 выпуск самого весомого проекта страны “Зважені та щасливі“. Также его можно посмотреть и на нашем сайте Ivona. 

Зрители увидели новые испытание пышнотелых участников, которые постараются сбросить как можно больше килограммов и выиграть главный приз проекта - 400 тыс. грн. 

Напомним, что в этом сезоне на место ведущей вернулась тренер Анита Луценко, а звездными тренерами стали Марина Боржемская и Иракли Макацария. Перед четвертым испытанием участников осталось 15.

В новом, 4 выпуске - после взвешивания под желтую линию попали два участника - Александр из зеленой команды и Николай - из розовой команды.

По результатам голосования проект покинул 30-летний Александр Гончаров. 

После голосования участники обменялись партнерами.

Полный 4 выпуск можно смотреть по ссылке.

Напомним, что в третьем выпуске проект покинула 29-летняя Инна Мазура.

Начальный вес Инны – 100 кг. Сейчас ее вес составляет – 74 кг. За четыре месяца Инна Мазура похудела на 26 кг.

Ранее мы писали, как сейчас выглядит эксцентричная участница “Зважених“-9 Екатерина Лукьяшко.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Зваженi та щасливi, где смотреть
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (5)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
pусский  (аноним)  19.09.2019, 15:44
Оценка:  0
pусский
Не буду смотреть, бля!
Nikolas_Adver    18.09.2019, 22:17
Оценка:  -1
Nikolas_Adver
укушу каждую xoxло-свинью за очко! и они срать не смогут))) )))
Aнтибєс    19.09.2019, 06:53
Оценка:  0
Aнтибєс
Ты предал Пукина и будешь гореть в аду! Аминь
pусский  (аноним)  18.09.2019, 21:14
Оценка:  -1
pусский
Стадо вонючих, укропских свиней, бля! Я пёрнул на них!
Aнтибєс    19.09.2019, 06:54
Оценка:  0
Aнтибєс
Я насрал в твой грязный рот петушок. Аминь
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь