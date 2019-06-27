Певица Джамала заявила, что готова во второй раз стать мамой

Украинская певица Джамала призналась, что хочет большую семью и готова на время покинут сцену ради рождения второго ребенка.

Известная украинская исполнительница и победительница “Евровидения-2016“ Джамала откровенно призналась, что готова на некоторое время взять паузу в музыкальной карьере ради пополнения в семьи. Об этом артистка заявила в программе “Утро с Украиной“, пишет ТСН.

Читай также: Джамала показала умилительное фото сына и удивила Сеть заявлением

37-летняя певица сообщила, что она и ее муж Сеит-Бекир Сулейманов планируют снова стать родителями. Кроме того, Джамала призналась, что уйдет со сцены, чтобы родить второго ребенка.

“Я думаю, что сделаю перерыв для того, чтобы снова родить. Мы будем с радостью ждать пополнения, потому что мне очень хотелось бы иметь большую семью. Например, у моей мамы в семье было 7 детей, а у папы 2 - он и сестра“, - поделилась Джамала.

Читай также: Джамала показала, что муж подарил ей на день рождения

Также артистка заявила, что могла бы успешно совмещать карьеру и семью, но она хочет видеть, как растет ее сын Эмир-Рахман.

“Сейчас, например, я очень скучаю, когда уезжаю в отпуск или в туры - долго не вижу своего Эмира. И я думаю, что это основной момент, который меня действительно беспокоит. Но брать его с собой не могу, потому что для него это трудно. Но не переживайте, у него все хорошо - с ним отец, родители моего мужа - они просто невероятные няни“, - рассказывала артистка.

Напомним, ранее мы писали, что Санта Димопулос показала новорожденную дочку.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.