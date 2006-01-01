Google посвятил дудл дню рождения Би Би Кинга: что известно об исполнителе

16 сентября королю блюза Би Би Кингу исполнилось бы 94 года.

Сегодня, 16 сентября, Google подготовил новый дудл ко дню рождения известного американского исполнителя и музыканта Би Би Кинга.

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На стартовой странице поисковика Google появился ролик о жизни короля блюза. Над видео работали художник Стив Спенсер и аниматор Найл Лавандерос.

Google дудл посвященный 94-летию со дня рождения Би Би Кинга:

Биография Би Би Кинга

Будущая звезда блюза, настоящее имя которого Райли Би Кинг, родился Би Би Кинг 16 сентября 1925 недалеко от города Итта-Бена, штат Миссисипи. Сначала артист занимался фермерством, а игра на гитаре была для него хобби и выступал только в церкве, исполняя госпел-музыку.

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В 1946 году Кинг переехал в Менфис, где работал певцом и диск-жокеем на ритм-н-блюзовой радиостанции. Местные слушатели стали называть его “Билл Стрит Блюз Мальчик“, позже сократили до “Пчела Пчела“ (“Би Би“). Так появился псевдоним музыканта.

Свой дебютный сингл “Miss Marth King“ Би Би Кинг выпустил в 1949 году, который получил плохие отзывы журнала Billboard. В этом же же году Кинг записывал сингл “Three O'Clock Blues“, который принес ему славу.

В 1969 году композиция Би Би Кинга “The Thrill Is Gone“ стала хитом одновременно в чарте ритм-н-блюза и поп-музыки, что является большой редкостью для блюза. А в 1980 году Би Би Кинг включен в Зал Славы Блюза.

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В 2006 году состоялся прощальный тур короля блюза. А спустя 9 лет, 14 мая 2015 года, в возрасте 89 лет, Би Би Кинг умер из-за осложнений сахарного диабета.

Би Би Кинг является первым всемирно известным блюзовым артистом. Он выиграв 15 статуэток Грэмми и попав в зал славы рок-н-ролла.

ТОП-5 лучших хитов Би Би Кинга:

Sweet Little Angel

Please Love Me

You Upset Me Baby

Every Day I Have the Blues

The Thrill Is Gone

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