Звезду "Отчаянных домохозяек" приговорили к тюремному заключению

Фелисити Хаффман признали виновной в мошенничестве.

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Фелисити Хаффман приговорили к 14 суткам тюремного заключения. Звезда популярного американского сериала "Отчаянные домохозяйки" призналась, что дала взятку за подтасовку вступительных экзаменов ее дочери. Об этом сообщает USA Today.

Этой весной Фелисити Хаффман признала себя виновной во взятке, а в пятницу, 13 сентября, суд вынес актрисе приговор.

Так, 56-летняя знаменитость приговорена судом к 14 дням тюрьмы за мошенничество. Ее также ждут 250 часов общественных работ, год пребывания под надзором и штраф 30 тысяч долларов.

Ранее звезда "Отчаянных домохозяек" Марсия Кросс призналась, что поборола рак.