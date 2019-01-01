Группа DILEMMA сходит с ума и отправляется в больницу в новом клипе “Шаленій”

Группа DILEMMA сняла клип на песню "Шаленій" в заброшенной киевской больнице.

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Группа DILEMMA выпустила новое видео на песню “Шаленій”. “Мой отец всегда мечтал, чтобы я стала врачом. Вот и сбылась его мечта!“, - шутливо комментирует новую работу группы её солистка Ника Маника. Сингл “Шаленій“ - не просто новое звучание современной украинской музыки, но и саунд , который выводит ее на европейский уровень! С момента выхода альбома, песня не покидает горячие ротации не только украинских радиостанций, но и диджей-сетов по всей Европе. И наконец-то яркий хит дождался своей видео - экранизации!

“Мы готовились очень долго. Не могли определиться с идеей. Не хотелось банальности и предсказуемости. Пробовали работать с десятками режиссеров, и почти у каждого сценарий начинался со сцены, в которой я просыпаюсь в кровати рядом с Джеем и безжалостно ухожу от него. Или он просыпается уже один. В какой-то момент мы решили приостановить весь этот процесс и уехали отдыхать“, - рассказывает Ника.

Но решение, как это часто бывает, нашлось там, где его меньше всего искали. Фронтмен группы Джей Бардаченко так вспоминает этот момент:

“Сейчас все сложнее становится найти идею, которая тебя по-настоящему зацепит. Мы нашли много режиссеров и сценаристов, но все время что-то было не так. То лейбл не утверждал, то мы загорались, то снова перегорали. И вдруг, моя девушка Катя в очередной раз напомнила мне об идее, которая возникла у неё, как только я впервые поставил ей песню. Она сказала, что было бы круто снять безумство, в смирительных рубашках, в психбольнице, но красиво, не страшно. Знаете, как говорят? Первая идея - самая верная. Так вот это тот самый случай!“.

DILEMMA "Шаленій" пресс-служба

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В результате, с помощью режиссера Олега Пилипенко и студии продакшена Best Friends ребятам удалось воплотить свой необычный замысел. Сюжет песни о том, как парень сходит с ума по девушке в плену несбыточных надежд, перенесся в клип и воплотился в виде прямой, но неожиданной метафоры.

Съёмки проходили в реальной заброшенной киевской больнице, а роли врачей и пациента исполнили сами участники группы. Клип был снят всего за 12 часов, треть из которых Джей пролежал на кровати без матраса.

“В какой-то момент я понял, что мое тело превратилось в овощ на гриле. И голова, и спина уже просто приобрели форму сетки. Это было и смешно, и больно. До спины еще 2 дня не мог дотронуться“, - рассказывает фронтмен DILEMMA.

DILEMMA "Шаленій" пресс-служба

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Сингл “Шаленій“ - часть одноименного альбом группы, который вышел на лейбле Kontramarka полгода назад. Уже сейчас альбом претендует на звание одной из лучших танцевальных записей 2019 года. Он включает в себя все главные хиты DILEMMA последних лет: “На патi“, “Тiлом Тряси“, “Камикадзе“, “Танемо“ и многие другие.

Ранее группа DILEMMA выпустила клип на хит “Камікадзе“.