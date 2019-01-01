KAMALIYA подготовила ремикс совместно с известной украинской DJ

Артистка “M1 Agency” представляет dance-версию своего хита “Наше LіТО”.

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Самая богатая певица Украины KAMALIYA представила ремикс на песню “Наше LіТО”. Напомним, что трек записан совместно с дуэтом RICO MACHO. В течение всего лета песня была бесспорной звездой жарких вечеринок! Её танцевальную версию помогла создать DJ “Kiss FM” Аня Арфеева. По её словам, ради успешной работы она даже пожертвовала своим отпуском!

“В ремиксе на песню “Наше LіТО” я передала настроение отдыха. Кто-то мог услышать там шум прибоя, кто-то - ветер с гор. Надеюсь, после прослушивания все, у кого летом не было времени на отдых, запланируют себе немного лета“, - комментирует Арфеева.

Это уже вторая dance-версия трека от KAMALIYA, созданная в сотрудничестве с диджейкой.

“Мне очень нравится работать вместе с Аней! Она светлый и отзывчивый человек, с которым легко реализуются интересные идеи! -говорит KAMALIYA. - Ремикс - это прекрасная возможность придать композиции свежее, немного другое звучание. Я рада тому, что он сделает эту песню ближе к слушателям, откроет несколько иначе! Мы решили продлить лето, думаю, у нас всё получилось!

Напомним, ранее Камалия похвасталась шикарным домом на Майорке.