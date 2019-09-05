Горячие красотки из "ВИА Гры" презентовали новый хит "Люболь"

Слушай музыкальную новинку от популярного украинского трио "ВИА Гра"!

Популярная украинская группа “ВИА Гра“ порадовала поклонников новой композицией. Эрика Герцег, Ульяна Синицккая и Ольга Меганская выпустили новый трек под названием “Люболь“.

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Презентация свежего хита состоялась 5 сентября. Автором музыки и слов выступил продюсер коллектива Константин Меладзе.

Поклонники “ВИА Гры“ оставили множество отзывов о песне “Люболь“ под видео в Youtube. “Очень круто! Как всегда!“, “Клева премьера. Ожидания оправдались! Респект Константину!“, “Припев по аналогии Брежневой Номер один“, “Вау просто Вау.... Бомба“, - отреагировали пользозватели Сети.

Ранее ALEKSEEV признался, какие у него отношения с Ульяной Синецкой.