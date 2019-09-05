Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Горячие красотки из "ВИА Гры" презентовали новый хит "Люболь"

Комментариев: 1
Слушай музыкальную новинку от популярного украинского трио "ВИА Гра"!
Горячие красотки из "ВИА Гры" презентовали новый хит "Люболь"
Горячие красотки из "ВИА Гры" презентовали новый хит "Люболь"
instagram.com/erikaherceg

Популярная украинская группа “ВИА Гра“ порадовала поклонников новой композицией. Эрика Герцег, Ульяна Синицккая и Ольга Меганская выпустили новый трек под названием “Люболь“.

Читай также: Обнаженная в ванной: Миша Романова забросала Сеть снимками в стиле ню

Презентация свежего хита состоялась 5 сентября. Автором музыки и слов выступил продюсер коллектива Константин Меладзе.

Поклонники “ВИА Гры“ оставили множество отзывов о песне “Люболь“ под видео в Youtube. “Очень круто! Как всегда!“, “Клева премьера. Ожидания оправдались! Респект Константину!“, “Припев по аналогии Брежневой Номер один“, “Вау просто Вау.... Бомба“, - отреагировали пользозватели Сети.

Ранее ALEKSEEV признался, какие у него отношения с Ульяной Синецкой.

Поделись:
Теги: ВИА Гра
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Pukan 13  (аноним)  05.09.2019, 16:22
Оценка:  -1
Pukan 13
Новый состав проституток? ну-ну
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь