"Аll the good girls go to hell": Билли Айлиш в новом клипе появилась в образе ангела

Слушай музыкальную новинку от Билли Айлиш - свежий трек "Аll the good girls go to hell"!

Билли Айлиш в новом клипе "Аll the good girls go to hell" появилась в образе ангела instagram.com/billieeilish

Популярная американская певица Билли Айлиш, которая известна благодаря хиту “Bad guy“ выпустила новый видеоклип на песню “Аll the good girls go to hell“.

Премьера ролика состоялась 4 сентября на официальном Youtube-канале артистки. Композиция “All The Good Girls Go To Hell“ вошла в дебютный альбом Билли “When we all fall asleep, where do we go?“, релиз которого состоялся в марте 2019 года.

В клипе Айлиш предстала в образе ангела, который упал на землю в жидкость, напоминающую нефть. За 12 часов ролик “All the good girls go to hell“ собрал более 7 млн просмотров.

Ранее сообщалось, что альбом Билли Айлиш установил рекорд в Apple Music.