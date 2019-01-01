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"Аll the good girls go to hell": Билли Айлиш в новом клипе появилась в образе ангела

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Слушай музыкальную новинку от Билли Айлиш - свежий трек "Аll the good girls go to hell"!
Билли Айлиш в новом клипе "Аll the good girls go to hell" появилась в образе ангела
Билли Айлиш в новом клипе "Аll the good girls go to hell" появилась в образе ангела
instagram.com/billieeilish

Популярная американская певица Билли Айлиш, которая известна благодаря хиту “Bad guy“ выпустила новый видеоклип на песню “Аll the good girls go to hell“.

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Премьера ролика состоялась 4 сентября на официальном Youtube-канале артистки. Композиция “All The Good Girls Go To Hell“ вошла в дебютный альбом Билли “When we all fall asleep, where do we go?“, релиз которого состоялся  в марте 2019 года.

В клипе Айлиш предстала в образе ангела, который упал на землю в жидкость, напоминающую нефть. За 12 часов ролик “All the good girls go to hell“ собрал более 7 млн просмотров.

Ранее сообщалось, что альбом Билли Айлиш установил рекорд в Apple Music.

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Теги: Билли Айлиш
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Источник: Ivonа bigmir)net
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