"Аll the good girls go to hell": Билли Айлиш в новом клипе появилась в образе ангела
Слушай музыкальную новинку от Билли Айлиш - свежий трек "Аll the good girls go to hell"!
Популярная американская певица Билли Айлиш, которая известна благодаря хиту “Bad guy“ выпустила новый видеоклип на песню “Аll the good girls go to hell“.
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Премьера ролика состоялась 4 сентября на официальном Youtube-канале артистки. Композиция “All The Good Girls Go To Hell“ вошла в дебютный альбом Билли “When we all fall asleep, where do we go?“, релиз которого состоялся в марте 2019 года.
В клипе Айлиш предстала в образе ангела, который упал на землю в жидкость, напоминающую нефть. За 12 часов ролик “All the good girls go to hell“ собрал более 7 млн просмотров.
Ранее сообщалось, что альбом Билли Айлиш установил рекорд в Apple Music.
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