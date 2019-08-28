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"Крепостная" 2 сезон: Екатерина Варченко о жизни в борделе 19 века

Спецтема: ТВ и телешоу
Комментариев: 1
Премьера второго сезона популярного сериала "Крепостная" состоится 2 сентября.
"Крепостная" 2 сезон: Екатерина Варченко о жизни в борделе 19 века
"Крепостная" 2 сезон: Екатерина Варченко о жизни в борделе 19 века
пресс-служба

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2 сентября в 21:00 на телеканале СТБ состоится премьера второго сезона костюмированной драмы “Крепостная“. Зрителей ждет продолжение истории запретной любви крепостной Катерины. Также в этом сезоне добавится много новых ярких персонажей и экшн-сцен. Украинская актриса Екатерина Варченко предстанет в необычном амплуа – проститутки киевского борделя.

Катя признается, что очень счастлива иметь в фильмографии такого интересного персонажа, который отличает от других. “Знаю, что все очень ждут второй сезон, я видела несколько фрагментов. Это выглядит безумно красиво! Честно говоря, всем знакомым кажется, что это не моя роль, но она моя! Я много нашла там для себя, как для актрисы“, - комментирует Катя.

Крепостная
Крепостная
пресс-служба

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Также актриса вспомнила яркие моменты со съемок массовых сцен, когда павильон превращался по атмосфере в настоящий дом терпимости.

“Было забавно, когда приглашали актеров массовых сцен в бордель. Это были мужчины, но не все из них профессиональные актеры. Часто режиссер им говорил: “Почему вы стесняетесь? Эти девушки проститутки! Работайте, возьмите за попу, флиртуйте с ними“. Сначала мужчины стеснялись, а потом им это было в удовольствие. Они не верили своему счастью: с этими красивыми актрисами им нужно флиртовать, а они еще и взаимностью отвечают. Но кроме меня. Поскольку моя Настя постоянно пьяная, недовольная и я могла фыркнуть любому, кто мне не понравится. Ко мне не очень приставали“, - улыбается Катерина.

Екатерина Варченко
Екатерина Варченко
пресс-служба

Премьеру второго сезона масштабной костюмированной драмы “Крепостная“ смотрите уже со 2 сентября в 21:00 на телеканале СТБ.

Ранее сообщалось, что звезда сериала “Крепостная“ Ксения Мишина показала сына.

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Теги: Екатерина Варченко, Крепостная
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  28.08.2019, 16:03
Оценка:  0
гость
В общем, Кате понравилось в борделе.
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