Екатерина Ковальчук поделилась яркими воспоминаниями со съемок .

Звезда "Крепостной" рассказала о работе в борделе пресс-служба

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На телеканале СТБ стартовал повтор первого сезона нашумевшей костюмированной драмы “Крепостная“. И уже со 2 сентября с понедельника по четверг в 21:00 зрители смогут следить за продолжением неимоверной истории любви. Актеры сериала постепенно рассказывают, что ждет зрителей дальше. Главная героиня Катерина Ковальчук вспомнила, как ей было сниматься в борделе, в который ее персонаж попадет во втором сезоне.

Звезда "Крепостной" рассказала о работе в борделе пресс-служба

Для сцен в борделе был построен очень красивый павильон – как будто отдельный бордельный мир. И девочки из дома терпимости, и хозяйка, которую сыграла Наташа Васько, и все клиенты – очень круто подобраны. Также там состоится первая встреча Катерины с Жаданом. Звезда "Крепостной" рассказала о работе в борделе пресс-служба Когда были сцены вечерних гулянок, красиво пускали дым, ставили приглушенный свет, веера, платья, была музыка, жонглеры с собаками. Будет завораживающий кадр, когда Катерина выходит играть на фортепиано, тогда на нее впервые надели платье с открытыми плечами, а для нее это слишком откровенно. И вот я играла на фортепиано, сзади все смеялись, веселились – это было очень атмосферно и мне почему-то это напоминало сцены из «Пиратов карибского моря, - вспоминает Катя.

Звезда "Крепостной" рассказала о работе в борделе пресс-служба

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В борделе Катерина очень настрадается. И от хозяйки, и от других персонажей.

Катерине там было совсем дико. Там моя героиня настрадается – и от хозяйки, и от других персонажей. А лично мне там нравилось – очень красиво было!, - смеется Ковальчук.

Звезда "Крепостной" рассказала о работе в борделе пресс-служба

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