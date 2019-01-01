Осенний телесезон на СТБ: Какие шоу можно будет посмотреть этой осенью

Премьеры каких шоу состоятся осенью 2019 на канале СТБ.

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В осеннем сезоне в эфир телеканала СТБ возвращаются любимые развлекательные проекты. Теперь они буду выходить на час раньше - по будням в 19:00. Зрители увидят премьерные сезоны реалити “Хата на тата“, “Наречена для тата“, “Следствие ведут экстрасенсы“, “Зважені та щасливі“ и “МастерШеф“, который переехал на пятницу. В субботу все соберутся на главном дне рождения года – юбилейном сезоне шоу “Х-фактор“. А в воскресенье СТБ покажет новые выпуски остросоциального ток-шоу “Один за всех“, медицинское реалити “Я соромлюсь свого тіла“ и премьеру утреннего кулинарного проекта “Прокинься з Ектором“.

Линейка СТБ-сериал теперь выходит с понедельника по четверг в слоте 21:00, и уже 2 сентября зрители увидят долгожданный второй сезон костюмированной драмы “Крепостная“.

ПРОЕКТЫ:

“Хата на тата“

Премьера 26 августа (по понедельникам в 19:00)

Любимый семейный проект “Хата на тата“ вновь берется за перевоспитание ленивых и безответственных пап. В новом сезоне команда побывает в самых разных семьях по всей стране. По условиям проекта, измученная многолетним выполнением домашних обязанностей мама едет в отпуск на неделю, в то время как отец остается дома с детьми и бытовыми проблемами. Папа должен выполнить все родительские и домашние обязанности. Если глава справится, всю семью ждет денежное вознаграждение.

пресс-служба

“Наречена для тата-2“

Премьера 27 августа (по вторникам в 19:00)

Второй год подряд романтическое реалити помогает одиноким папам найти новую любовь и маму для своих детей, а женщинам, отчаявшимся встретить вторую половинку, обрести долгожданную семью. Героями этого сезона станут отцы из разных уголков Украины, а также отец-одиночка из Израиля. Возраст детей в этом сезоне – от 5 до 20 лет.

пресс-служба

“Следствие ведут экстрасенсы“

Премьера 28 августа (по средам в 19:00)

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Экстрасенсы столкнутся с загадочными любовными историями, которые не заканчиваются со смертью. Это истории женщин, переживших горе, предательство и разлуку. Уже 28 августа Алена Курилова и Рубина Цибульская разберутся, почему на следующий день после предложения руки и сердца погибла 21-летняя девушка. Ее мать Татьяна убеждена, что дочь забрал на тот свет ее покойный брат. Ведь накануне гибели он приснился девушке и назвал точную дату ее смерти.

пресс-служба

“Зважені та щасливі-9“

Премьера 29 августа (по четвергам в 19:00)

За новую здоровую и счастливую жизнь будут бороться 9 мужчин и 9 женщин, которых объединяют две проблемы: у них избыточный вес и все они одиноки. Многим кажется, что их личная жизнь не строится именно из-за лишнего веса. Вес некоторых героев превышает 200 кг! В этом сезоне участницей проекта стала оперная певица Алена Гребенюк. С весом 107 кг она пришла на проект ради своей дочери, у которой также есть лишний вес. Алена хочет научиться правильному похудению, питанию, и помочь дочери по возвращении домой.

Ведущая: Анита Луценко. Тренеры: Марина Боржемская, Иракли Макацария. Диетолог: Светлана Фус. Психолог: Анна Кушнерук.

пресс-служба

“МастерШеф-9“

Премьера 30 августа (по пятницам в 19:00)

Девятый год подряд главное кулинарное шоу страны доказывает, что еда не должна быть скучной. В этот раз среди людей, что решились кардинально изменить свою жизнь и прийти на кастинг, будут стюардесса, потомственный военный и даже артист травести-шоу. Счастливчиков, что пройдут первый отбор, ждет масштабное испытание гречкой, пшеницей и кукурузой. Судьи проекта смешают мешки разной крупы в одну лохань, а участникам нужно не только всю ее перебрать, но и приготовить пасту из одного вида зерна.

Спустя 4 месяца испытаний победитель проекта получит 500 000 гривен и обучение в парижской кулинарной школе Le Cordon Bleu

Судьи: Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский, Елизавета Глинская.

пресс-служба

“Х-фактор-10“. Юбилейный сезон

Премьера 14 сентября (по субботам в 19:00)

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Легендарное вокальное шоу “Х-фактор“ празднует свой 10-й день рождения! Новый сезон будет особенным в истории проекта и соберет рекордное количество звезд. За столом жюри “Х-фактора“ зрители увидят полюбившихся судей Х: артиста и композитора Андрея Данилко, певицу NK | Настя Каменских, поп-диву Олю Полякову и звезду с мировой славой - тенора Алессандро Сафина.

Впервые этап кастингов украинского “Х-фактора“ превратится в звездный челлендж: четверка судей может передать свое место за столом жюри коллегам по шоу-бизнесу. Так на проект вернутся Игорь Кондратюк, Олег Винник, Нино Катамадзе и Дмитрий Шуров. На главном дне рождения года будут все: Ната Жижченко (ONUKA), Melovin, Сергей Бабкин, Наталья Могилевская, Джамала, группы “БEZ ОБМЕЖЕНЬ“, KAZKA и НеАнгелы, Александр Пономарев и другие.

Ведущая: Даша Трегубова.

пресс-служба

“Один за всех“

Премьера 1 сентября (по воскресеньям в 20:00)

Ведущий Михаил Присяжнюк, эксперты и команда проекта продолжат находить истину в самых резонансных и сложных историях, герои которых потеряли надежду на справедливость. Команда остросоциального ток-шоу “Один за всех“ проведет собственные расследования, чтобы добиться правды и помочь тем, кто в этом нуждается.

Ведущий: Михаил Присяжнюк

пресс-служба

“Я стесняюсь своего тела-6“

Премьера 1 сентября (по воскресеньям в 21:00)

Медицинский проект продолжает помогать пациентам с уникальными и тяжелыми болезнями. В этом сезоне появятся герои с проблемами, о которых не говорилось в прошлых сезонах. 6-летний Илья Старостенко никогда в жизни не ходил. У мальчика сложное врожденное заболевание: артрогрипоз. Чтобы передвигаться, Илья ползает. Он мечтает встать на ноги, бегать и играть в футбол со своими братьями. История другой героини тоже не оставит никого равнодушным. Марии Баленбах всего 44 года, и последние 8 лет она страдает болезнью Паркинсона. Мечта Марии - нянчить внуков и жить полноценной жизнью. Проект сделает все возможное, чтобы исполнить мечты людей, отчаявшихся вернуть здоровую жизнь.

Эксперты: Людмила Шупенюк, Валерий Ославский, Екатерина Безвершенко.

пресс-служба

“Прокинься з Ектором“

Премьера 15 сентября (по воскресеньям в 9:00)

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В утренней кулинарной программе самый известный шеф-повар Украины постарается изменить вкусовые привычки своего звездного гостя. В каждом эпизоде на своей кухне Эктор Хименес-Браво будет принимать новую звезду и готовить для нее 3 блюда. Ключевым ингредиентом станет тот продукт, который ранее был ненавистным для знаменитости. Как опытный шеф мирового класса, ведущий сделает все, чтобы его гость остался в восторге.

Ведущий: Эктор Хименес-Браво

пресс-служба

“Битва экстрасенсов-20“. Юбилейный сезон

Премьера 2 октября (по средам в 19:00)

12 лучших ясновидящих будут сражаться за победу в проекте, проходя сложнейшие испытания и помогая людям. В новом сезоне откроются тайны самых известных и любимых экстрасенсов страны: финалисты и победители прошлых сезонов «Битвы» будут задействованы в конкурсах. Участниками нового сезона станут представители разных магических школ, каждый экстрасенс – своеобразен и уникален в своем деле.

Бесменный ведущий: Павел Костицын.

пресс-служба

СЕРИАЛЫ:

“Крепостная. По ту сторону свободы“ (2 сезон, 24 серии)

Премьера 2 сентября (с понедельника по четверг в 21:00)

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Второй сезон начнется в доме Лидии Шефер, где крепостной Катерине придется ощутить жизнь во власти новой хозяйки. Лидия будет вымещать на ней всю ненависть за нереализованную маниакальную любовь к Алеше. Кроме того, Катю ждет испытание киевским борделем. Как она туда попадет и сможет ли выйти оттуда без ущерба для себя? Во втором сезоне сразу в двух поместьях вспыхнет народный бунт. В одном его удастся обуздать, а во втором произойдут катастрофические последствия.

В главных ролях: Екатерина Ковальчук, Ксения Мишина, Станислав Боклан, Олеся Жураковская, Наталка Денисенко, Анна Сагайдачная.

пресс-служба

“Выбор матери“ (16 серий)

Премьера 14 октября (с понедельника по четверг в 21:00)

Узнав, что семилетняя Инна подвергается истязаниям и может погибнуть от рук отчима и родной матери, школьная учительница Елена решает защитить девочку. После безуспешных обращений к властям, она понимает, что никто, кроме нее, не сможет спасти ребенка от гибели. Елена совершает побег вместе с Инной, и планирует покинуть страну. Но ей мешают мать девочки, ее жестокий и влиятельный отчим, полиция и цепь роковых обстоятельств.

В главных ролях: Валерия Ходос, Ева Шевченко-Головко, Артемий Егоров, Дарья Творонович.

пресс-служба

Напомним, ранее стало известно, что Канал 1+1 завершил съемки сериала “Великі Вуйки“.