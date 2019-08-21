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Эмили Ратаковски беременна - СМИ

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Модель спровоцировала слухи фотографией в Instagram.
Эмили Ратаковски беременна - СМИ
Эмили Ратаковски беременна - СМИ
instagram.com/emrata

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Известная модель Эмили Ратаковски, которую фолловеры затроллили из-за новых фото в купальнике, спровоцировала слухи о своей беременности. 28-летняя актриса опубликовала в Instagram снимок со своим мужем Себастьяном Беар-МакКлардом, подписав кадр весьма неожиданно: "Мама и папа". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mom and Dad

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

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Фолловеры звезды сразу же начали поздравлять Эмили с беременностью. А plus size модель Эшли Грэм, которая сейчас сама ждет первенца, спросила у коллеги в комментариях под фотографией, правда ли та беременна.

Эмили долго отмалчивалась, но затем наконец-то призналась, что пошутила.

Мы с мужем являемся отцом и матерью для нашей собаки Коломбо, - написала Ратаковски.

Накануне Тина Кароль выпустила новый соблазнительный клип на песню "Вабити".

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Теги: Эмили Ратаковски, модель, беременна
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