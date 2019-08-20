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Девушка Бруклина Бекхэма показала, как развлекается в Монако

Комментариев: 2
Хана Кросс показала снимки в купальнике с отдыха в Монако.
Девушка Бруклина Бекхэма показала, как развлекается в Монако
Девушка Бруклина Бекхэма показала, как развлекается в Монако
instagram.com/hancross

Девушка Бруклина Бекхэма, который является старшим сыном Виктории и Дэвида Бекхэмов, Хана Кросс поделилась с поклонниками яркими фотографиями с отдыха в Монако. 

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На своей странице в Instagram и Хана опубликовала опубликовала несколько откровенных кадров, на которых она продемонстрировала стройную фигуру в бикини. На свежих снимках модель позирует на яхте в светлом купальнике с леопардовым принтом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

😊

Допис, поширений Hana (@hancross)

Отметим, что Кросс отправилась в путешествие без бойфренда. Поклонники Ханы и Бруклина подозревают, что их пара распалась так, как в аккаунтах Кросс и Бекхэма давно не было их совместных фото. Но пока ни Хана, ни Бруклин не комментируют эту информацию.

Ранее сообщалось, что Бруклин Бекхэм стал режиссером клипа британской рок-группы JAWS.

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Теги: Хана Кросс, Бруклин Бекхэм
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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Антибес    23.08.2019, 15:22
Оценка:  0
Антибес
Шлюшка-арабеска...
гость  (аноним)  23.08.2019, 15:00
Оценка:  0
гость
госпади, что ж она такая страшная
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