Девушка Бруклина Бекхэма показала, как развлекается в Монако

Хана Кросс показала снимки в купальнике с отдыха в Монако.

Девушка Бруклина Бекхэма, который является старшим сыном Виктории и Дэвида Бекхэмов, Хана Кросс поделилась с поклонниками яркими фотографиями с отдыха в Монако.

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На своей странице в Instagram и Хана опубликовала опубликовала несколько откровенных кадров, на которых она продемонстрировала стройную фигуру в бикини. На свежих снимках модель позирует на яхте в светлом купальнике с леопардовым принтом.

Отметим, что Кросс отправилась в путешествие без бойфренда. Поклонники Ханы и Бруклина подозревают, что их пара распалась так, как в аккаунтах Кросс и Бекхэма давно не было их совместных фото. Но пока ни Хана, ни Бруклин не комментируют эту информацию.

Ранее сообщалось, что Бруклин Бекхэм стал режиссером клипа британской рок-группы JAWS.