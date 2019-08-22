Беременна Милла Йовович трогательно поздравила мужа с годовщиной
Голливудская актриса украинского происхождения Милла Йовович поделилась с поклонниками радостной новостью. В четверг, 22 августа, она и ее супруг Пол Андерсон отпраздновали десятую годовщину свадьбы. Пара сыграла свадьбу в 2009 году после 7 лет отношений.
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На своей странице в Instagram Милла опубликовала архивные совместные фотографии с Полом и в подписи к ним оставила трогательное обращение к мужу.
“С 10-й годовщиной, мой изумительный муж!!! Смотрю на то, какими мы являемся сегодня, и сравниваю с тем, какими детьми мы были, когда впервые встретились. Это так безумно видеть, как далеко мы зашли вместе. Какая радость, жить с тобой столько лет! Это ураган, путешествие и поистине невероятное и эпическое переживание! Когда я смотрю на нашу фотографию с первой встречи, мне сложно поверить, что я нашла такого особенного человека. Человека, который любил меня любой и всегда, когда я была толстая или худая, который был в восторге от рождения детей и проводил с нами каждую минуту... Твоя любовь и поддержка, дружба, страсть, талант и ум, ты просто нереальный! И ты так хорош во всем. Ты действительно лучший мужчина, о котором я когда-либо мечтала, и я знаю это каждый день. Я люблю тебя без лишних слов“, - написала Йовович.
HAPPY 10 YEAR ANNIVERSARY TO MY AMAZING HUSBAND!!! Looking at who we are today compared to the kids we were when we first met... it’s so crazy to see how far we’ve come together! What a joy it’s been living life with you for so many years! What a whirlwind, what a journey, what a truly incredible and epic experience it’s been! When I look at the picture of us when we first met, I can’t believe it’s possible that I found such a special man all those years ago, one that has loved me non stop, through thick and thin, that has loved being in a relationship with me for so many years, that has adored and completely embraced the experience of having children and been by our side every minute of every day. I can’t begin to express how lucky we are to have such an amazing papa in our lives. Your love and support, your friendship, your passion, your talent and brain, you’re just unreal! And you’re so handsome on top of everything.😘 You are truly the best man I could ever have dreamed of and I know it every single day. I love you beyond words husband.💋
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Отметим, что сейчас супруги воспитывают двоих дочерей 12-летнюю Эву Габо и 4-летнюю Дашиэл Иден. А совсем недавно, 7 августа, Йовович объявила, что ожидает на появление третьей дочери.
Напомним, ранее Милла Йовович впервые призналась, что два года назад ей пришлось сделать экстренный аборт.
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