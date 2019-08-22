Беременна Милла Йовович трогательно поздравила мужа с годовщиной

Голливудская актриса Милла Йовович и ее муж, режиссер Пол Андерсон отпраздновали десятую годовщину свадьбы.

Голливудская актриса украинского происхождения Милла Йовович поделилась с поклонниками радостной новостью. В четверг, 22 августа, она и ее супруг Пол Андерсон отпраздновали десятую годовщину свадьбы. Пара сыграла свадьбу в 2009 году после 7 лет отношений.

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На своей странице в Instagram Милла опубликовала архивные совместные фотографии с Полом и в подписи к ним оставила трогательное обращение к мужу.

“С 10-й годовщиной, мой изумительный муж!!! Смотрю на то, какими мы являемся сегодня, и сравниваю с тем, какими детьми мы были, когда впервые встретились. Это так безумно видеть, как далеко мы зашли вместе. Какая радость, жить с тобой столько лет! Это ураган, путешествие и поистине невероятное и эпическое переживание! Когда я смотрю на нашу фотографию с первой встречи, мне сложно поверить, что я нашла такого особенного человека. Человека, который любил меня любой и всегда, когда я была толстая или худая, который был в восторге от рождения детей и проводил с нами каждую минуту... Твоя любовь и поддержка, дружба, страсть, талант и ум, ты просто нереальный! И ты так хорош во всем. Ты действительно лучший мужчина, о котором я когда-либо мечтала, и я знаю это каждый день. Я люблю тебя без лишних слов“, - написала Йовович.

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Отметим, что сейчас супруги воспитывают двоих дочерей 12-летнюю Эву Габо и 4-летнюю Дашиэл Иден. А совсем недавно, 7 августа, Йовович объявила, что ожидает на появление третьей дочери.

Напомним, ранее Милла Йовович впервые призналась, что два года назад ей пришлось сделать экстренный аборт.