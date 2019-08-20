"Где барсук?": Ратаковски затроллили из-за новых фото в купальнике
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Супермодель Эмили Ратаковски подверглась троллингу в Сети из-за новых фото в купальнике. В Инстаграм знаменитость добавила снимки в комплекте светло-оливкового цвета в белый горох, состоящем из узкого бандо и трусиков, завязывающихся на боку. Купальник смотрится весьма откровенно - повязка лишь немного прикрывает пышную грудь Эмили, а трусики необычного фасона обнажают почти всю зону бикини.
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Однако, внимание подписчиков Ратаковски привлек не оригинальный купальник звезды, а отсутствие растительности под руками модели. Дело в том, что недавно Эмили публиковала снимок с небритыми подмышками, которым она проиллюстрировала пост о правах женщины.
Так, фолловеры Ратаковски уточнили в комментариях, почему же на новых кадрах Эмили позирует в другом виде.
Что случилось с барсуком под твоей подмышкой? - потроллили знаменитость в Сети.
Ранее мы писали, что сестры Кардашьян покорили Сеть в разноцветных трико.
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