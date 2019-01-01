Шоу будет вести певица TAYANNA и актер, Mister Sea World Богдан Юсипчук.

Стали известны имена ведущих "Життя відомих людей" на "1+1" пресс-служба

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Сегодня в студии "Сніданка з 1+1" объявили имена ведущих нового проекта "Життя відомих людей". Ими стали популярная певица TAYANNA и актер, Mister Sea World Богдан Юсипчук. Ведущие не понаслышке знают всю изнанку мира шоу-бизнеса, ведь сами прошли долгий и тернистый путь к успеху.

Богдан родился в семье художников, с детства играл на фортепиано, бандуре, но не стал строить музыкальную карьеру, а выбрал актерскую и модельную профессии. Он уже снялся в нескольких громких кинокартинах, например, "Тіні забутих предків" и "Круты", а в прошлом году Богдан был судьей проекта "Модель XL" на телеканале "1+1". Его соведущая по "ЖВЛ", певица TAYANNA, начала вокальную карьеру еще 20 лет назад, а в проекте "Голос країни" стала суперфиналисткой и поразила зрителей мощным вокалом. Сегодня она одна из самых востребованных артисток украинского шоу-бизнеса, выпускает хит за хитом и является частой гостьей на красных дорожках.

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Богдан Юсипчук поделился:

Я очень рад стать ведущим "Життя відомих людей". Я знаю, что телезрители вдохновляют истории успеха известных личностей, а какие-то их неудачи наоборот показывают, что никто не идеален, и это понимание придает сил. Мы покажем знаменитостей не только со стороны камер, но и расскажем, что же происходит, когда гаснут софиты.

В свою очередь, для TAYANNA это будет первый опыт в качестве телеведущей. Она призналась, что давно мечтала о такой возможности, но даже боялась произносить это вслух.

Стали известны имена ведущих "Життя відомих людей" на "1+1" пресс-служба

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Несмотря на то, что и TAYANNA, и Богдан являются частыми гостями светских мероприятий, познакомились они только на пробах.

Когда я узнала, что буду вести проект в паре с Богданом, то очень переживала насколько сможем сработаться, будет ли легко, так как у него больше опыта в телевизионных проектах. Несмотря на то, что мы с Богданом познакомились только на пробах, кажется, что знаем друг друга уже несколько лет, нам очень комфортно работать вместе. У нас на площадке настоящая синергия и все время веселая непринужденная атмосфера. Думаю, телезрители смогут это почувствовать, - призналась TAYANNA.

Стали известны имена ведущих "Життя відомих людей" на "1+1" пресс-служба

Команда проекта уже готовит для телезрителей эксклюзивные истории из жизни знаменитостей: звезд шоу-бизнеса, спортсменов, политиков и бизнесменов — людей, которых знают в Украине и мире, которые являются завсегдатаями красных дорожек.

Также украинцы могут почувствовать себя в роли звездных репортеров. В прямом эфире "Сніданку з 1+1" Богдан Юсипчук предложил телезрителям самим задать ему с TAYANNA вопросы на официальной страничке ЖВЛ в Instagram @zhvl_official, а на самые интересные, ведущие ответят. В ближайшие время ведущие в Instagram разыграют подарки лично от себя.

Стали известны имена ведущих "Життя відомих людей" на "1+1" пресс-служба

Ранее мы писали, что стало известно имя третьего судьи "Танцы со звездами".