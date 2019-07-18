"Танцы со звездами 2019": стало известно имя третьего судьи шоу

Узнайте, кто займет судейские кресла на шоу "Танцы со звездами 2019".

Уже этой осенью на телеканале “1+1“ состоится третий сезон обновленных “Танцев со звездами 2019“. Пока организаторы проекта не раскрывают имена участников. Но уже известно, кто будет оценивать танцевальные умения звезд.

Читай также: Наталья Могилевская показала архивное видео с Владом Ямой

Так, 10 июля “1+1“ сообщил, что в новом сезоне “Танцев со звездами 2019“ зрители снова увидят в креслах судей Влада Яму и Екатерину Кухар.

А сегодня, 18 июля, на официальной странице шоу в Instagram организаторы объявили имя третьего судьи. Им стал всемирно известный хореограф и постановщик Франциско Гомес. Отметим, что ранее Гомес уже был членом жюри танцевального шоу в Украине. Хореограф оценивал таланты участников проекта “Танцуют все“.

Читай также: Екатерина Кухар откровенно призналась, какие мужчины ей нравятся

Также телеканал “1+1“ рассекретил дату выхода “Танцев со звездами 2019“. Судя по ролику, опубликованном в Instagram, премьера нового сезона состоится в воскресенье, 25 августа.

Напомним, ранее судья “Танцев со звездами“ заинтриговала визитом на съемки комедийного сериала.