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"Танцы со звездами 2019": стало известно имя третьего судьи шоу

Спецтема: ТВ и телешоу
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Узнайте, кто займет судейские кресла на шоу "Танцы со звездами 2019".
"Танцы со звездами 2019": стало известно имя третьего судьи шоу
"Танцы со звездами 2019": стало известно имя третьего судьи шоу
instagram.com/tanci1plus1

Уже этой осенью на телеканале “1+1“ состоится третий сезон обновленных “Танцев со звездами 2019“. Пока организаторы проекта не раскрывают имена участников. Но уже известно, кто будет оценивать танцевальные умения звезд.

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Так, 10 июля “1+1“ сообщил, что  в новом сезоне “Танцев со звездами 2019“ зрители снова увидят в креслах судей Влада Яму и Екатерину Кухар.

А сегодня, 18 июля, на официальной странице шоу в Instagram организаторы объявили имя третьего судьи. Им стал всемирно известный хореограф и постановщик Франциско Гомес. Отметим, что ранее Гомес уже был членом жюри танцевального шоу в Украине. Хореограф оценивал таланты участников проекта “Танцуют все“.

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Также телеканал “1+1“ рассекретил дату выхода “Танцев со звездами 2019“. Судя по ролику, опубликованном в Instagram, премьера нового сезона состоится в воскресенье, 25 августа.

Напомним, ранее судья “Танцев со звездами“ заинтриговала визитом на съемки комедийного сериала.

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Теги: Франциско Гомес, Танцы со звездами 2019, Танці з зірками 2019
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Источник: Ivona.bigmir.net

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