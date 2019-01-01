Репер YARMAK представил тизер нового онлайн сериала

Компания Favorit Sport и украинский репер YARMAK снимают сериал "SVOE KINO".

Компания Favorit Sport совместно с украинским репером YARMAK представляют тизер нового онлайн сериала.

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Многосерийный сериал под названием “SVOE KINO“ выйдет в эфир этой осенью. В основу сюжета легла реальная история, когда среди ночи Ярмаку позвонил пьяный богатый человек и предложил круглую сумму, если музыкант прямо сейчас приедет к его ребенку на праздник.

Съемки сейчас находятся на завершающей стадии. В ролях зритель увидит Александра Ярмака, Евгения Яновича, Арсения Мороза, Юрия Солонинко и других.

“Я 7 лет сам себе придумываю, снимаю и монтирую все клипы, от этого я получаю максимальное удовольствие. Поработав на нескольких кинопроектах в качестве креативного продюсера, увидев какой дилетантский или просто равнодушный подход к творчеству среди большинства проектов украинского кино, я расстроился и решил сделать в будущем самостоятельно хорошее, честное кино! С января по апрель, вместе со своим товарищем Бочаном Романом мы писали сценарий, редактировали и сейчас мы реально довольны сюжетом, линиями и драматургией в нашем сериале. Самой главной нашей задачей является, через сатиру донести серьёзные месседжи, что время феодализма в нашей стране давно прошло, люди изменились и олигарх уже не является примером для общества. Месседж серьезный, сериал веселый, легкий и простой для восприятия“, - рассказывает о главной идее сериала YARMAK.

Компания Favorit выступила генеральным партнёром проекта.

“Разрешение сложных ситуаций, яркая музыка, отличный подбор актеров и конечно же зажигательный сюжет – это те самые элементы, который сделают сериал “SVOE KINO“ успешным и востребованным. Для Favorit такой проект вызов и первый шаг в реализации творческих проектов. Нам удалось сохранить главную философию компании: зажигать по жизни и получать только позитивные эмоции“, - комментирует новый проект Катерина Машевская, директор по коммуникациям Favorit.

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Сюжет снят в жанре социальной криминальной комедии. По сюжету репер YARMAK находится в состоянии творческого кризиса. В поисках заработка попадает с трагикомическую ситуацию, когда сын олигарха хочет заполучить музыканта себе в “игрушки“. В ответ на это YARMAK в грубой форме отвечает отказом олигарху. Именно с этого момента и начинаются приключения репера. В сюжете зритель окунается в вихрь бандитских разборок, люксовой жизни олигархов. В финале между мальчишкой и певцом завязываются добрые дружеские отношения. Традиционно сюжет заканчивается хеппи эндом.

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