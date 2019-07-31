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"Танцы со звездами 2019": певица MARUV станет участницей шоу

Спецтема: ТВ и телешоу
Комментариев: 2
Украинская певица MARUV примет участие в новом сезоне шоу "Танцы со звездами 2019".
"Танцы со звездами 2019": певица MARUV станет участницей шоу
"Танцы со звездами 2019": певица MARUV станет участницей шоу
instagram.com/maruvofficial

Эпатажная украинская исполнительница, победительница Нацотбора на “Евровидение-2019“ MARUV станет участницей нового сезона шоу “Танцы со звездами 2019“, премьера которого состоится 25 августа. Об этом сообщается на официальной странице проекта в Instagram.

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Известно, что в среду, 31 июля, артистке передал #танціззіркамиchallenge ведущий и ресторатор Даниель Салем. MARUV не долго думала и уже через три часа согласилась принять участие в танцевальном проекте.

Следующими претендентами на участие в “Танцах со звездами 2019“ стали певец Серега (Полиграф Шарікоff), гимнастка Анна Ризатдинова и участник группы “Время и Стекло“ Позитив.

“Це буде вибухово. Епатажна та яскрава артистка MARUV приймає #танціззіркамиchallenge і братиме участь у новому сезоні Танці з зірками. Цікаво побачити співачку на паркеті?

Тим часом дискобол обирає нових учасників сезону і прямує до Поліграфа Шарікоff, більш відомого як Серьога, олімпійської чемпіонки з художньої гімнастики Анни Різатдінової і тренера “Голос.Діти“ Позитива“, - говориться в сообщении.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Це буде вибухово 🔥 Епатажна та яскрава артистка MARUV @maruvofficial приймає #танціззіркамиchallenge і братиме участь у новому сезоні Танці з зірками. Цікаво побачити співачку на паркеті? Тим часом дискобол обирає нових учасників сезону і прямує до Поліграфа Шарікоff, більш відомого як Серьога, олімпійської чемпіонки з художньої гімнастики Анни Різатдінової і тренера «Голос.Діти» Позитива. @poligrafofficial @anna_rizatdinova @positiff

Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

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MARUV также поделилась этим видео на своей странице в Instagram и добавила к нему провокационную подпись.

“Та дам!!! Принимаю участие в @tanci1plus1 Это значит что к новому году я стану великой бальницей, подкачаю попу, накачаю пресс и сяду на поперечный шпагат“, - прокомментировала певица.

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Отметим, что на данный момент о своем участие в Танцах со звездами объявили такие украинские знаменитости:ведущий и шоумен Владимир Остапчук, актриса “Дизель шоу“ Виктория Булитко, звезда “Свингеров“ Михаил Кукуюк, ведущая Надежда Матвеева, звезды сериала “Крепостная“ Ксения Мишина и Алексей Яровенко, ведущая “Сніданку з 1+1“ Людмила Барбир, ведущий “Одруження наосліп“ Даниель Салем и певица MARUV.

Напомним, ранее MARUV спела с победительницей “Евровидения 2018“ Неттой Барзилай.

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Теги: Танцы со звездами 2019, Танці з зірками 2019, MARUV
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  01.08.2019, 10:22
Оценка:  0
гость
вата долбаная, чтоб ты ногу сломала и вылетела с првого эфира
Вепр    01.08.2019, 10:07
Оценка:  +1
Вепр
Хай здохне цей проклятий салем разом зі шмарув!
Мерзота продажна!
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