"Танцы со звездами 2019": певица MARUV станет участницей шоу

Украинская певица MARUV примет участие в новом сезоне шоу "Танцы со звездами 2019".

Эпатажная украинская исполнительница, победительница Нацотбора на “Евровидение-2019“ MARUV станет участницей нового сезона шоу “Танцы со звездами 2019“, премьера которого состоится 25 августа. Об этом сообщается на официальной странице проекта в Instagram.

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Известно, что в среду, 31 июля, артистке передал #танціззіркамиchallenge ведущий и ресторатор Даниель Салем. MARUV не долго думала и уже через три часа согласилась принять участие в танцевальном проекте.

Следующими претендентами на участие в “Танцах со звездами 2019“ стали певец Серега (Полиграф Шарікоff), гимнастка Анна Ризатдинова и участник группы “Время и Стекло“ Позитив.

“Це буде вибухово. Епатажна та яскрава артистка MARUV приймає #танціззіркамиchallenge і братиме участь у новому сезоні Танці з зірками. Цікаво побачити співачку на паркеті?



Тим часом дискобол обирає нових учасників сезону і прямує до Поліграфа Шарікоff, більш відомого як Серьога, олімпійської чемпіонки з художньої гімнастики Анни Різатдінової і тренера “Голос.Діти“ Позитива“, - говориться в сообщении.

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MARUV также поделилась этим видео на своей странице в Instagram и добавила к нему провокационную подпись.

“Та дам!!! Принимаю участие в @tanci1plus1 Это значит что к новому году я стану великой бальницей, подкачаю попу, накачаю пресс и сяду на поперечный шпагат“, - прокомментировала певица.

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Отметим, что на данный момент о своем участие в Танцах со звездами объявили такие украинские знаменитости:ведущий и шоумен Владимир Остапчук, актриса “Дизель шоу“ Виктория Булитко, звезда “Свингеров“ Михаил Кукуюк, ведущая Надежда Матвеева, звезды сериала “Крепостная“ Ксения Мишина и Алексей Яровенко, ведущая “Сніданку з 1+1“ Людмила Барбир, ведущий “Одруження наосліп“ Даниель Салем и певица MARUV.

Напомним, ранее MARUV спела с победительницей “Евровидения 2018“ Неттой Барзилай.