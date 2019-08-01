Телеканал СТБ снимает новое шоу "Прокинься з Ектором"

Эктор Хименес-Браво запустит собственную программу “Прокинься з Ектором“.

Телеканал СТБ приступил к работе над новым кулинарным шоу “Прокинься з Ектором“. В собственной программе Эктор Хименес-Браво будет готовить вместе со звездным гостем и обсуждать новости и слухи из жизни знаменитости. Премьера шоу в эфире СТБ состоится 15 сентября.

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“Прокинься з Ектором“ - утренняя кулинарная программа, в которой самый известный шеф-повар Украины постарается изменить вкусовые привычки звезд. Каждое воскресенье на своей кухне Эктор Хименес-Браво будет принимать нового гостя и готовить для него 3 блюда. Ключевым ингредиентом станет тот продукт, который раньше был ненавистным для знаменитости. Как опытный шеф мирового класса, ведущий сделает все, чтобы его гость остался в восторге.

“Всем известно, что Эктор – любимец наших женщин. Поэтому мы решили, что выходной день в его компании станет отличным подарком для зрительницы СТБ. Это будет только ее время, когда можно позволить себе никуда не спешить и провести начало дня интересно и с пользой. Мы хотим, чтобы воскресное утро наших женщин было особенным, запоминающимся“, – комментирует управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

"Прокинься з Ектором" пресс-служба

“За восемь лет существования проекта “МастерШеф“ зрители привыкли видеть Эктора в качестве строгого критика. И он действительно является шефом-наставником. Но в новом шоу у него появится новая роль – интервьюера. В целом настроение программы будет как при легком утреннем разговоре на кухне. Не только на темы еды, но и о детях, воспитании, последних событиях из жизни звезды, – говорит креативный продюсер Владимир Турич. – Каждый эпизод – вызов для Эктора: он или заставит звезду полюбить ненавистный продукт, или повесит свой китель на гвоздь. Эктор опытный шеф-повар и будет готовить не самые простые блюда, но их смогут повторить наши зрители. Кроме того, мы сознательно используем доступные бюджетные продукты, а для не очень доступных – предложим альтернативу“.

“Раньше я ненавидел цветную капусту, брокколи. Но не побоялся экспериментировать, искать интересные сочетания. Не всегда ел баранину – из-за специфического запаха. Но сейчас готовлю изумительные блюда с этим мясом. Думаю, главный секрет – это пробовать новые рецепты, новые техники приготовления. На самом деле каждый продукт может быть очень вкусным. Именно об этом будет шоу “Прокинься з Ектором“, – говорит Эктор Хименес-Браво.

Эктор Хименес-Браво пресс-служба

Креативный продюсер – Владимир Турич, руководитель проекта – Андрей Пышный, продюсер – Дмитрий Товстоляк, оператор-постановщик – Виталий Турутя, режиссер-постановщик – Владимир Левашкин, режиссер пост-продакшена – Айдер Заиров, главный сценарист – Кирилл Яншин.

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Уже известно, что среди гостей Эктора будут Иракли Макацария, Игорь Ласточкин, Никита Добрынин и Даша Квиткова. Шоу “Прокинься з Ектором“ будет выходить по воскресеньям в 9:00.

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