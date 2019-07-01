Звезда шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова показала фигуру в купальнике

Бывший эксперт кулинарного шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова поделилась снимком с отдыха.

Известный украинский кулинарный эксперт и бывшая судья шоу “МастерШеф“ Татьяна Литвинова порадовала фанов пикантной публикацией в соцсети.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото с отдыха. На свежем снимке Татьяна запечатлена в белом купальнике в черный горошек и шляпе красного цвета.

В подписи к новому кадру Литвинова пожелала подписчикам хорошего отпуска, а также дала совет по уходе за кожей во время отдыха на море.

“Морская тема вечна, особенно летом)) Планирование отдыха самое приятное занятие, ну и сам отдых конечно))) Особенно, когда наконец-то падаешь на свой кусочек счастья на пляже и подставляешь моську солнцу. Не забывайте про ультрафиолет, к стати, кожа сильно пересушивается и включаются всевозможные процессы старения! Поэтому, помимо крема я всегда на солнце, даже плаваю в шляпке. Счастливых дней, независимо, далеко или близко вашим глазам морской пейзаж“, - написала Татьяна Литвинова.

Напомним, ранее Татьяна Литвинова показала трогательные снимки с мамой.