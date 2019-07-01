Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Звезда шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова показала фигуру в купальнике

Комментариев: 0
Бывший эксперт кулинарного шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова поделилась снимком с отдыха.
Звезда шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова показала фигуру в купальнике
Звезда шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова показала фигуру в купальнике
instagram.com/tanita_litvinova

Известный украинский кулинарный эксперт и бывшая судья шоу “МастерШеф“ Татьяна Литвинова порадовала фанов пикантной публикацией в соцсети.

Читай также: “Вот и пришло время“: Татьяна Литвинова попрощалась с “МастерШефом“

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото с отдыха. На свежем снимке Татьяна запечатлена в белом купальнике в черный горошек и шляпе красного цвета.

В подписи к новому кадру Литвинова пожелала подписчикам хорошего отпуска, а также дала совет по уходе за кожей во время отдыха на море.

“Морская тема вечна, особенно летом)) Планирование отдыха самое приятное занятие, ну и сам отдых конечно))) Особенно, когда наконец-то падаешь на свой кусочек счастья на пляже и подставляешь моську солнцу.  Не забывайте про ультрафиолет, к стати, кожа сильно пересушивается и включаются всевозможные процессы старения! Поэтому, помимо крема я всегда на солнце, даже плаваю в шляпке. Счастливых дней, независимо, далеко или близко вашим глазам морской пейзаж“, - написала Татьяна Литвинова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Морская тема вечна, особенно летом)) Планирование отдыха самое приятное занятие, ну и сам отдых конечно))) Особенно, когда наконец-то падаешь на свой кусочек счастья на пляже и подставляешь моську солнцу. Не забывайте про ультрафиолет, к стати, кожа сильно пересушивается и включаются всевозможные процессы старения! Поэтому, помимо крема я всегда на солнце, даже плаваю в шляпке. Счастливых дней, независимо, далеко или близко вашим глазам морской пейзаж.

Допис, поширений Tatyana Litvinova (@tanita_litvinova)

Напомним, ранее Татьяна Литвинова показала трогательные снимки с мамой.

Поделись:
Теги: Татьяна Литвинова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь