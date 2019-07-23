Брэд Питт признался, почему не пользуется Instagram
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Известный голливудский актер Брэд Питт, который снялся в новом фильме Квентина Тарантино “Однажды в Голливуде“, признался, почему его до сих пор нет в соцсетях. По словам знаменитости, “это не главное в его списке дел“, передает E!News.
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На днях Брэд Питт дал комментарий журналистам на вопрос о том, почему он не пользуется популярными соцсетями Instagram, Twitterи т.д.
Этого никогда не произойдет. Хотя я никогда не говорю “никогда“. Жизнь прекрасна и без этого, поэтому я просто не вижу смысла, - ответил Питт.
Напомним, что в феврале этого года Брэда Питта заметили на вечеринке в честь дня рождения Дженнифер Энистон.
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