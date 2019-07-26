Моника Беллуччи откровенно рассказала о личной жизни

Знаменитая итальянская актриса снялась в фотосессии для известного журнала.

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54-летняя Моника Беллуччи, которая рассказала о расставании с молодым бойфрендом, снялась в откровенном фотосете для модного журнала. В интервью Madame Figaro актриса также поделилась подробностями личной жизни.

Автором соблазнительной фотосессии Моники стал фотограф Тьемо Сандер. На снимказ Беллуччи предстает в обольстительных образах, смелых нарядах и откровенных позах.

Снимки, на которых звезда позирует у воды в белом боди с глубоким декольте, были опубликованы в Instagram.

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Моника также впервые прокомментировала развод с Венсаном Касселем.

Я переживала, хотя сама решила расстаться. Когда мы уходим от кого-то, это не значит, что он больше нам не нравится. Это значит, что мы больше не можем быть с ним, - призналась она.

Напомним, что ранее беременная Тина Кунаки снялась обнаженной для глянца.