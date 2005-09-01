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Как это было: Дженнифер Энистон рассказала о первой встрече с Анджелиной Джоли

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После этой встречи звезду сериала "Друзья" бросил муж.
Дженнифер Энистон рассказала о первой встрече с Анджелиной Джоли
Дженнифер Энистон рассказала о первой встрече с Анджелиной Джоли
Getty Images

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Бывшая Брэда Питта, голливудская актриса Дженнифер Энистон рассказала о своей первой встрече с актрисой Анджелиной Джоли, после которой супруг закрутил роман со звездой “Лары Крофт“. Об этом пишет издание Vanity Fair

По словам Энистон, она встретила Джоли случайно. Это произошло на стоянке в Лос-Анджелесе в 2004 году, незадолго до начала съемок фильма “Мистер и миссис Смит“, в котором снимались Анджелина и Брэд.

В тот день я остановилась перед Анджелиной и представилась. Мы встретились на автомобильной стоянке, неподалеку от локации, где снимались “Друзья“. Я сказала: “Брэд так рад, что будет работать с вами. Надеюсь, что вы хорошо проведете время, - поделилась Дженнифер.

Анджелина Джоли и Брэд Питт
Анджелина Джоли и Брэд Питт
Кадр из фильма "Мистер и миссис Смит"

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После начала съемок Энистон поняла, что ее муж увлекся другой. 

На данном этапе меня уже ничего бы не удивило, но я бы хотела ему верить. Это действительно неприятно, - добавила актриса.

Напомним, что Дженнифер Энистон и Брэд Питт поженились в 2000 году. Они развелись из-за романа Питта с Джоли в 2005 году. После этого Дженнифер Энистон долго была в поисках и лишь в 2015 году вышла замуж за Джастина Теру, с которым развелась в 2018 году.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон
Брэд Питт и Дженнифер Энистон
Фото из открытых источников

В апреле этого года Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись.

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Теги: Дженнифер Энистон, Анджелина Джоли, Брэд Питт
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