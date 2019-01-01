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Брэда Питта заметили на вечеринке у Дженнифер Энистон (фото)

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Накануне своего Дня рождения Дженнифер Энистон устроила праздничную вечеринку, куда пришел ее эск-супруг Брэд Питт.
Брэда Питта заметили на вечеринке у Дженнифер Энистон
Брэда Питта заметили на вечеринке у Дженнифер Энистон
Getty images

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Звезда культового сериала “Друзья“ Дженнифер Энистон, которая собирается впервые стать мамой, 11 февраля празднует свое 50-летие. Накануне дня рождения актриса организовала вечеринку, на которую пригласила самых близких друзей. В их числе оказался бывший муж Энистон - Брэд Питт

Вечеринка проходила в отеле Sunset Tower в Лос-Анджелесе. По информации СМИ, поздравить Дженнифер пришли Кэти Перри, Орландо Блум, Роберт Дауни – младший, Гвинет Пэлтроу, Барбра Стрейзанд, Том Форд, Амаль и Джордж Клуни и другие знаменитости. Кроме того, на мероприятии папарацци “засекли” Брэда Питта, с которым Энистон развелась 13 лет назад.  

Blackgrid

Сообщается, что актер пытался остаться незамеченным: Брэд подъехал ко входу отеля на внедорожнике с тонированным стеклом и скрывал лицо. 

Напомним, ранее сообщалось, что после развода с Анджелиной Джоли Брэд Питт начал встречаться с другой голливудской актрисой - Шарлиз Терон

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Теги: Дженнифер Энистон, Брэд Питт, звездные романы
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