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Джонни Депп получил первую победу в суде против Эмбер Херд

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Актер ожидает возмещения морального ущерба от экс-супруги в размере 50 миллионов долларов.
Джонни Депп получил первую победу в суде против Эмбер Херд
Джонни Депп получил первую победу в суде против Эмбер Херд
Getty Images

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Скандал вокруг Джонни Деппа и Эмбер Херд набирает обороты. На днях в суде США было рассмотрено дело экс-супругов, и на сей раз удача улыбнулась Деппу.

Знаменитый актер обвинил бывшую жену в клевете, сумел отстоять свои права и получить первую победу в деле на 50 миллионов долларов, пишет The Blast. Известно, что Херд потребовала перенести суд в Калифорнии, а Депп просил оставить его в Вирджинии, где и была опубликована резонансная статья, в которой знаменитость назвала себя "жертвой домашнего насилия".

Так, согласно документам, полученных изданием, стало известно, что судья принял сторону актера и отказал ответчице в праве переноса дела в другой штат. По решению суда сейчас артист рассчитывает получить от экс-жены возмещения морального ущерба в размере 50 миллионов долларов. 

К слову, ранее Эмбер Херд отсудила у Джонни Деппа лошадь и двух собак.

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Теги: Джонни Депп, Эмбер Херд, суд, развод, скандал
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