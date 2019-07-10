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"Танцы со звездами 2019": названы первые имена судей

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Стало известно, кто займет два судейские кресла на шоу "Танцы со звездами".
"Танцы со звездами 2019": названы первые имена судей
"Танцы со звездами 2019": названы первые имена судей
instagram.com/tanci1plus1

Телеканал “1+1“ поделился новыми подробностями о предстоящем третьем сезоне обновленных “Танцев со звездами 2019“. Пока организаторы танцевального проекта не раскрывают имена участников и дату премьеры. Скорее всего, первый выпуск шоу, как и в предыдущих сезонах, выйдет в конце августа.

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Но на днях “1+1“ объявил первые имена судейской тройки “Танцев со звездами 2019“. В новом сезоне шоу зрители снова увидят в креслах судей Влада Яму и Екатерину Кухар. Об этом сообщается на официальной странице проекта в Instagram. 

Имя третьего судьи пока не сообщается. Но известно, что это человек с мировым именем и большим опытом в танцах.

Напомним, ранее Екатерина Кухар откровенно призналась, какие мужчины ей нравятся.

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Теги: Танці з зірками 2019, Екатерина Кухар, Влад Яма
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Источник: Ivona.bigmir.net

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