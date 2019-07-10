"Танцы со звездами 2019": названы первые имена судей
Телеканал “1+1“ поделился новыми подробностями о предстоящем третьем сезоне обновленных “Танцев со звездами 2019“. Пока организаторы танцевального проекта не раскрывают имена участников и дату премьеры. Скорее всего, первый выпуск шоу, как и в предыдущих сезонах, выйдет в конце августа.
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Но на днях “1+1“ объявил первые имена судейской тройки “Танцев со звездами 2019“. В новом сезоне шоу зрители снова увидят в креслах судей Влада Яму и Екатерину Кухар. Об этом сообщается на официальной странице проекта в Instagram.
Имя третьего судьи пока не сообщается. Но известно, что это человек с мировым именем и большим опытом в танцах.
Новина, на яку ти так чекав 🔥 У новому сезоні #танціззірками ти знову побачиш своїх улюблених суддів – Влада Яму @vladyama_official та Катерину Кухар @ekaterinakukhar_official. Здогадаєшся, хто буде третім? Даємо підказку: це людина зі світовим ім’ям і великим досвідом у танцях. Пиши свої варіанти ⬇️
Напомним, ранее Екатерина Кухар откровенно призналась, какие мужчины ей нравятся.
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