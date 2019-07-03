Алена Шоптенко взорвала Сеть зажигательным исполнением макарены
Известный украинский хореограф и первая победительница “Танцев со звездами“ Алена Шоптенко поделилась с фанами радостной новостью. Звезда сообщила о важном достижении.
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Танцовщица рассказала, что на ее страницу в Instagram уже подписались 200 тысяч пользователей Сети. В честь события артистка подготовила для подписчиков забавный подарок. Шоптенко опубликовала веселый ролик, на котором она исполняет зажигательный танец макарена на фоне шариков в виде цифры 200.
Отметим, что когда у Алены набралось 100 тысяч читателей в Instagram, она поблагодарила фанов, станцевав “Танец маленьких утят“.
“Я вам признаюсь честно, что вначале я не питала особой тяги к ведению Инстаграм. Я вообще очень стеснялась и мне казалось, что вряд ли это может быть кому-то интересно или полезно. Когда @kzmr_mlvchубеждал меня в обратном, у меня было всего 2000 подписчиков. А сегодня вас уже 200000! Напомню, что на 100000 подписчиков я танцевала танец маленьких утят, ну а в этот раз выбор пал на макарену. Спасибо за вашу поддержку, мнения и лайки! Все это ооочень важно для меня и мотивирует двигаться дальше! А пока пусть этот зажигательный летний танец вас повеселит!“, - написала Алена Шоптенко.
Я вам признаюсь честно, что вначале я не питала особой тяги к ведению Инстаграм. Я вообще очень стеснялась и мне казалось, что вряд ли это может быть кому-то интересно или полезно. Когда @kzmr_mlvch убеждал меня в обратном, у меня было всего 2000 подписчиков. А сегодня вас уже 200000! Напомню, что на 100000 подписчиков я танцевала танец маленьких утят 🦆🤪🤦♀️ ну а в этот раз выбор пал на макарену 🔥😁 Спасибо за вашу поддержку, мнения и лайки! Все это ооочень важно для меня и мотивирует двигаться дальше! 💪 А пока пусть этот зажигательный летний танец вас повеселит! ❤️
Подписчики танцовщицы поблагодарили ее за интересный аккаунт и зажигательную макарену.
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“Настроение поднято))“, “Дякую Вам за те, що є сучасною та ведете крутий Інстаграм. Бажаю, щоб було ще більше підписників, а танець крутий“, “Не стесняйтесь у вас очень хорошо получается. Я думаю вскоре вы будете самой лучшей“,“Супер, вы прелесть, люблю как вы танцуете!!!“, “Моя трирічна дитина уже намагається повторити чудо-танець. Дякуємо за настрій“, “Улюблена танцівниця України“, - написали в комментариях.
Напомним, ранее Алена Шоптенко показала, как отметила первый день рождения сына.
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