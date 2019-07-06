"Это божественно": Екатерина Кухар показала эффектный кадр с мужем
Известная украинская прима-балерина и судья проекта “Танцы со звездами“ Екатерина Кухар восхитила фанов новой публикации в соцсети.
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На своей странице в Instagram звезда опубликовала новое фото с мужем Александром Стояновым. На фото супруги позировали в балетных костюмах в поле на фоне заката. Артисты продемонстрировали сложную поддержку.
В описании к яркому снимку Екатерина поинтересовалась у подписчиков, как проходит их лето. Балерина заявила, что не отказалась бы еще от одного летнего месяца.
“Только поняла, что пролетел не просто первый месяц лета, но и почти его половина уже позади... Всё ли вы успеваете, мои дорогие, что запланировали? Признаюсь, я бы не отказалась ещё от одного летнего месяца“, - написала Екатерина Кухар.
Только поняла, что пролетел не просто первый месяц лета, но и почти его половина уже позади...🙈 Всё ли вы успеваете, мои дорогие, что запланировали? Признаюсь, я бы не отказалась ещё от одного летнего месяца🤗 P.S. Ставьте 👍🏼- если всё идёт по плану) И 🙌🏼 - если всё ещё впереди... ⠀ ⠀ ⠀ #summer #kukhar_stoianov #vacation #rest #plans
Многие подписчики были очарованы новым фото супружеской пары. Они оставили множество восторженных комментариев.
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“Это божественно, красота“, “Фотография красота во всем)“, “Кузнечик держит бабочку“, “Люблю вдохновение на природе. Больше бы таких фото. Средина лета - это месяц любви. Любовь - счастье. Счастье - мыльный шарик в котором летишь высоко. Держи этот шарик пока не лопнул. А если упадёшь с него одному будет сложно подниматься, вместе - это большой труд“, “КАКАЯ ЖЕ ВЫ КРАСИВАЯ ПАРА!“, “Краса та легкість. неймовірно“, - написали пользователи Сети.
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