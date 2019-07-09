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Екатерина Кухар откровенно призналась, какие мужчины ей нравятся

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Прима-балерина Екатерина Кухар показала постельное фото и рассказала, что ее возбуждает в мужчине.
Екатерина Кухар откровенно призналась, какие мужчины ей нравятся
Екатерина Кухар откровенно призналась, какие мужчины ей нравятся
instagram.com/ekaterinakukhar_official

Известная прима-балерина и Народная артистка Украины Екатерина Кухар шокировала фанов своей откровенностью. Замужняя звезда призналась, какие мужчины ее возбуждают.

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На своей странице в Instagram балерина рассказала, что ей нравятся те, кто умеет уступать женщинах. Таких мужчин она назвала “Хищниками, умеющими наступать себе на горло ради своей женщины“. Также Кухар заявила, что ее возбуждает в мужчине его интеллект, харизма и мудрое отношение к женщине.

Интересный пост Екатерина сопроводила постельным снимком. На черно-белом фото артистка запечатлена, лежа в кровати. В руках она держит букет цветов.

“Раскрою вам секрет......Мне часто пишут и спрашивают, какие мужчины вам нравятся?! Мне казалось, что всё легко, но нет..... чем мудрей и опытней мы становимся, тем сложнее нас “завоевать“ и в последствии удержать... Когда начала задумываться, то поняла, что больше меня интересует и возбуждает в мужчине его ИНТЕЛЛЕКТ, его ХАРИЗМА и его МУДРОЕ И СНИСХОДИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖЕНЩИНЕ)) Женщина может быть слабой и хрупкой и даже не правой, и так подкупает и покоряет, когда мужчина может это все принять слегка улыбаясь, слегка иронизируя… Так вот ..... именно ТАКИЕ МУЖЧИНЫ меня вдохновляют и вызывают интерес.... Хищники, умеющие “наступать себе на горло“ ради своей женщины!“, - написала Екатерина Кухар.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЧТИ ЛЮБОВЬ... ПОЧТИ ПАДЕНИЕ... ⠀ Раскрою вам секрет...... Мне часто пишут и спрашивают, какие мужчины вам нравятся?! Мне казалось, что всё легко, но нет..... чем мудрей и опытней мы становимся, тем сложнее нас «завоевать» и в последствии удержать... ⠀ Когда начала задумываться, то поняла, что больше меня интересует и возбуждает в мужчине его ИНТЕЛЛЕКТ, его ХАРИЗМА и его МУДРОЕ И СНИСХОДИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖЕНЩИНЕ)) ⠀ Женщина может быть слабой и хрупкой и даже не правой, и так подкупает и покоряет, когда мужчина может это все принять слегка улыбаясь, слегка иронизируя… Так вот ..... именно ТАКИЕ МУЖЧИНЫ меня вдохновляют и вызывают интерес.... Хищники, умеющие «наступать себе на горло» ради своей женщины! ⠀ Сладких снов...😴

Допис, поширений Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)

Напомним, ранее Александр Стоянов рассказал, когда влюбился в Екатерину Кухар.

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Теги: Екатерина Кухар
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Источник: Ivona.bigmir.net

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