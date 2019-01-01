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День рождения Влада Ямы: ТОП-20 лучших фото танцора

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Сегодня украинскому хореографу Владу Яме исполняется 37 лет.
День рождения Влада Ямы: ТОП-20 лучших фото танцора
День рождения Влада Ямы: ТОП-20 лучших фото танцора
instagram.com/vladyama_official

Сегодня, 10 июля, свой 37-й день рождения отмечает украинский танцор и судья многих телевизионных проектов Влад Яма.

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Будущий известный хореограф начал заниматься танцами в родном городе Запорожье. Он тренировался в танцевальном клубе “Крок“. Позже много лет танцевал в коллективе “Фиеста“. После переезда в столицу Яма тренировался в киевском “Данс-центре“ и выступал в Украинской федерации современного танца.

В 2002 году пара Влад вместе со своей партнершей Мартой Бакай победил на открытом чемпионате Англии по спортивным танцам. Но популярность ему принесло участие в первом сезоне шоу “Танцев со звездами“, где он в паре с Натальей Могилевской были вторыми в финале.

После проекта Влад стал чаще появляться на экранах телевизором. Он стал судьей многих телевизионных проектов таких, как  “Україна має талант“, “Танцуют все!“, “Модель XL“, “Лига Смеха“ и “Танцы со звездами“.

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Сейчас Влад продолжается сниматься в различных шоу, преподает хореографию в Киевском университете культуры и вместе с супругой Лилианой растит сына Леона.

В честь дня рождения танцора Ivona подготовила подборку ярких снимков с Инстаграма именинника.

Напомним, ранее Влад Яма признался, что выбрал жену, похожую на его маму.

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Теги: Влад Яма, день рождения
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Источник: Ivona.bigmir.net

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