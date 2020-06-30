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Влад Яма с женой показали романтическое видео из Львова

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Супруги устроили нежную фотосессию в центре города.
Влад Яма с женой показали романтическое видео из Львова
Влад Яма с женой показали романтическое видео из Львова
instagram.com/vladyama_official

Украинский хореограф, участник и судья проекта “Танці со звездами“ Влад Яма очаровал подписчиков милыми кадрами со своей женой Лилией. Артист показал бэкстейдж из новой фотосессии во Львове.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовал короткий ролик, где он в центре города нежно обнимает и целует супругу. Для прогулки по Львову Влад выбрал оранжевую рубашку, полосатые шорты и белые кроссовки. А Лилия позировала перед камерой в длинном черном сарафане и белых кроссовках.

“Нарешті мали змогу просто погуляти містом Лева, а не як завжди “галопом по роботах“. Незабаром будуть кльові фото😀 А поки - секунди бекстейджу“, - подписал видео танцор.

Ранее Влад Яма трогательно поздравил отца с днем рождения.

 

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Теги: Влад Яма
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Источник: ivona)bigmir.net

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