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Влад Яма показал, как он и ее жена Лилия выглядели 7 лет назад

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Танцор запостил архивное фото с отдыха в США.
Влад Яма показал, как он и ее жена Лилия выглядели 7 лет назад
Влад Яма показал, как он и ее жена Лилия выглядели 7 лет назад
instagram.com/vladyama_official

Известный украинский танцор, судья проекта “Танцы со звездами“ Влад Яма поделился с подписчиками редким кадром. Артист показал, как он выглядел в начале отношений со своей женой Лилией.

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Так, на своей странице в Инстаграм Влад опубликовал архивную фотографию, которая была сделана во время отдыха в Лос-Анджелесе в 2013 году. На снимке танцор и его возлюбленная позируют на фоне авто, украшенного в хипстерском стиле.

“2013. LA. Хиппи. Счастье @liliya_yama ❤️❤️❤️“, - лаконично подписал кадр Яма.

Влад Яма показал, как он и ее жена Лилия выглядели 7 лет назад
Влад Яма показал, как он и ее жена Лилия выглядели 7 лет назад
Скриншот

Ранее сообщалось, что Влад Яма считает, что переболел коронавирусом.

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Теги: Влад Яма
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Источник: Ivona bigmir)net

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