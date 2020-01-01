29 июня Николаю Яме исполняется 72 года.

Украинский хореограф Влад Яма, который стал известным после участия в “Танцах со звездами 2006“ с Натальей Могилевской, поделился с поклонниками хорошей новостью.

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Сегодня, 29 июня, отец танцовщика празднует день рождения. Николаю Петровичу Яме исполняется 72 года. По случаю праздника артист опубликовал в Инстаграм совместное селфи с именинником на фоне реки. Влад позировал в белой рубашке с черными узорами, а Николай предстал в вышиванке.

“Батьку сьогодні 72 🤗 Люблю, поважаю і вчуся!..“, - трогательно подписал фото Яма.

Влад Яма трогательно поздравил отца с днем рождения скриншот

Ранее Влад Яма похвастался экстремальным отдыхом с 5-летним сыном.

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